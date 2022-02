Mon Laferte se convierte en mamá y ya conocemos el nombre del bebé

Mon Laferte dio a conocer que hoy se convirtió en madre de su primer bebé, el cuál tendrá por nombre Joel, de origen hebreo que significa "el hombre de Dios" o "Dios es su señor".

Por medio de su cuenta de Twitter, la cantante anunció el nacimiento de su hijo sin dar más detalles, sin embargo, la noticia no tardo en darle la vuelta al mundo y se volvió tendencia en redes sociales.

Ya soy mamá — Mon Laferte (@monlaferte) February 10, 2022

La chilena había llevado un historial de imágenes en su cuenta de Instagram sobre su embarazo compartiendo algunos momentos con sus fanáticos, incluso la última fotografía que publicó fue a los ocho meses cuando tejió la primera prenda para el pequeño.

Mientras que la última vez que estuvo frente a las cámaras fue en la reciente edición de los Grammy Latinos, donde conquistó a sus fans al elegir un outfit que permitió mostrar su tierna pancita.

Hasta el momento se desconoce más detalles sobre la salud de ambos pero se espera que más adelante comparta más información como lo hizo durante estos nueve meses.

¿Quién es el padre del bebé de Mon Laferte?

Joel Orta es el padre del bebé de Mon Laferte, un artista mexicano que también es vocalista del grupo Celofán y aunque no es muy conocido, la realidad es que la pareja está junta desde 2019.

Además, gracias a su noviazgo, Orta terminó siendo jefe de producción de los conciertos de la celebridad.

Fue el 17 de agosto de 2021 que la intérprete reveló que iba a ser mamá y que llevaba un año de tratamientos para quedar embarazada.

"Es un deseo que me vino a los treinta y tantos porque antes no quería tener hijos y ha sido un año muy duro, muy difícil de muchas hormonas”, dijo en su momento.

Asimismo, había señalado que a causa del tratamiento, había padecido de algunas reacciones como cambios de peso y cambios en su estado de ánimo.

Platicó que en ese año no le había sido tan fácil seguir con su carrera pero que pese a tener menos de tres meses, ya no podía esperar más para darle a su gente la buena noticia.

"No debería decirlo todavía porque aun no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo, pero ya no puedo más, tengo que seguir hablando por la gira y hacer promos, me siento grande, no puedo avanzar y esconder o mentir".