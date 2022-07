"Por ir en chanclas": Negocio de Playa del Carmen niega la entrada a Yeri Mua

La influencer veracruzana Yeri Cruz Varela ha demostrado que es una mujer trabajadora, luchadora y muy soñadora, pues es empresaria, recién se convirtió en la reina del Carnaval de Veracruz y ahora va por su debut como cantante.

No obstante, no todo es color de rosa, pues recientemente tuvo un incidente: "Por ir en chanclitas": Negocio de Playa del Carmen niega la entrada a Yeria Mua durante sus vacaciones, te contamos lo que sucedió.

¿Qué dijo Yeri Mua sobre el negocio de Playa del Carmen que le negó la entrada por ir en chanclas?





La apodada ‘Bratz Jarocha’ contó la mala experiencia que vivió al asistir a un restaurante de Playa del Carmen. Ella iba acompañada de su novio Brian Villegas y ambos iban en chanclas, pues el calor es algo común en ese lugar.

La empresaria no dio a conocer el nombre del negocio, sin embargo, dijo que fue víctima de un acto de "mucho clasismo", por lo cual pasó un mal rato.

Fue el pasado 12 de julio cuando Yeri y ‘El Paponas’ salieron en la noche buscando un sitio para cenar, pero de acuerdo con lo narrado por la infleuncer, no los querían dejar pasar a un restaurante por el calzado que llevaban.

"Los guangos de restaurante no me querían dejar pasar, pero mis seguidores de acá me vinieron a ver y mejoraron mi noche, porque en serio que pasé un mal ratito", contó la joven mediante sus historias de Instagram.

Además, compartió una foto con las chanclas Gucci que ella y su pareja llevaban puestas, y escribió lo siguiente: "si no nos querían dejar pasar con las chanclitas Gucci imagínense si me hubiera puesto las de mojarra".

Al final sí pudieron entrar al establecimiento, pues según narró la joven de 20 años, varias de sus seguidoras se le acercaron y le comenzaron a pedir fotos, por ello el negocio quiso evitar un ‘escándalo’.

¿Es la primera vez que a Yeri Mua le niegan la entrada a algún lugar?





No es la primera vez que Yeri Mua tiene un incidente de este tipo, de hecho anteriormente viajó a Monterrey y tampoco la dejaron pasar al restaurante de un hotel, el motivo fue que ella bajó de su habitación para desayunar, pero al ir de pijama le llamaron la atención y le pidieron que cambiara su vestimenta, pues eran las reglas del establecimiento.