Kunno y Fernanda Blaz dan positivo a Covid-19 tras participar en el Carnaval de Veracruz

El pasado jueves 7 de julio Kunno y Fernanda Blaz anunciaron que dieron positivo a Covid-19 días después de haber participado en el Carnaval de Veracruz 2022.

Los influencers utilizaron sus redes sociales para dar a conocer la lamentable noticia, puesto que tendrán que cancelar algunos de sus planes ya que la salud es primero.

Cabe destacar que, anteriormente ambos también estuvieron presentes en la marcha LGBT que se realizó en la CDMX.

¿Cómo dio a conocer Kunno que dió positivo a Covid-19?





El joven de 22 años dio a conocer su contagio de Covid-19 mediante sus historias de Instagram.

“Estos últimos meses he estado sin parar, de viaje en viaje… después de algunas caídas de salud decidí hacerme varias pruebas covid. El lunes me hice dos y salí negativo, el martes me hice una prueba más y salí negativo, pero ese mismo día en la noche me hice dos pruebas y salí positivo", comenzó diciendo el creador de contenido.

El originario de Monterrey desfiló junto con su amiga, la reina Yeri Mua en el Carnaval de Veracruz el pasado sábado 2 de julio.

“No hay nada que me vaya a ayudar más que descansar completamente, estar en la cama, no salí de la casa, la salud es lo más importante en esta vida", señaló Kunno.

“No voy a poder asistir a la Pink Carpet de los MTV Miaw… si no es este año será el siguiente, es un sueño que quería cumplir y algún día se me cumplirá", externó.

El tiktoker iba a conducir la alfombra rosa de los premios MTV Miaw este viernes 8 de julio al lado de la apodada ‘Bratz Jarocha’, no obstante, debido a su contagio, deberá esperar hasta el siguiente año para hacerlo.

“Para que se sientan tranquilos Yo ando asintomático, no me siento mal para nada, sí estoy vacunado así que no cunda el pánico y a tomar mucha agüita", concluyó.

¿Cómo se encuentra Fernanda Blaz tras dar positivo a Covid-19?





Por su parte la joven Fernanda Blaz originaria de Xalapa, Veracruz también informó que tras hacerse una prueba dio positivo al SARS-CoV-2.

“No había subido nada porque me dio el bicho y ahí ando acostada nada más existiendo… les amo y gracias por todos sus mensajitos", dijo en sus historias de Instagram.





Cabe destacar que Fernanda es maquillista, influencer y también es conocida por ser la novia del famoso youtuber Werevertumorro. Actualmente viven en la CDMX.

Ella también visitó tierras jarochas para apoyar a Yeri Mua y desfiló en el mismo carrito alegórico que Kunno.