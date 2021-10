Pixar revela tráiler de ‘Lightyear’; este actor será la voz del popular astronauta

Chris Evans es uno de los actores más aclamados de Hollywood, sobre todo por su papel del increíble Capitán América, uno de los superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel.

En esta ocasión, el actor le dará un giro a su carrera, pues le dará voz a 'Buzz Lightyear', el famoso juguete de la saga ‘Toy Story’.

Pixar reveló el día de hoy el primer tráiler de ‘Lightyear’, una producción del gigante del entretenimiento, Disney.

Por medio de sus redes sociales, Pixar confirmó que el guapísimo Evans interpretará a Buzz en este spin-off.

"Al infinito y... Conoce el origen del Guardián Espacial en #Lightyear de Disney y Pixar", publicó Pixar.





¿Cuándo se estrenará?





Pixar y Disney esperan que sea en el verano del 2022 cuando esta película llegue a la pantalla grande, misma que es esperada con ansias por muchos niños e incluso jóvenes, pues 'Toy Story' formó parte de la infancia de muchos.

Chris Evans habló sobre su participación en esta película animada





El actor agradeció mediante su cuenta de Twitter a todos los que hicieron posible que formara parte de este proyecto. Además, expresó el gran cariño que le tiene a las películas animadas, pues fueron parte importante de su crecimiento, no solo como persona, si no también como actor.





"Las películas animadas fueron una parte enorme de mi infancia. Fueron mi escape. Mis aventuras. Mis sueños. Fueron mi primera ventana a la magia de contar historias y actuar. Para @pixar y @AngusMacLane: 'Gracias' ni siquiera se acerca", se lee en su tuit, al lado de una carta donde expresó estar muy feliz por ser parte de la familia Pixar.