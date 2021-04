Pavel Loaria celebra cinco años de su big band infantil

Hace cinco años el Maestro Pavel Loaira fundó la primera Big Band infantil mexicana, conformada por pequeños desde los 7 hasta los 16 años de edad. A lo largo de ese tiempo han pisado escenarios como el Lunario, la Alhóndiga de Granaditas durante el Festival Cervantino y la sala de conciertos del Centro Cultural Roberto Cantoral.

En una charla telefónica con El Sol de México, el también saxofonista detalló que este proyecto surgió originalmente con la idea de acercar a los jóvenes al género de jazz, pero con el tiempo se ha convertido en una gran familia donde quienes ya adquirieron experiencia, tienen la oportunidad de compartir sus conocimientos con los más pequeños.

"Una de las ideas de la Big Band es que quienes llevan más tiempo le puedan ir enseñando a los que vienen ingresando. Ahora también tenemos a integrantes muy jóvenes, a niños de 7 y 8 años hasta los 21 años", comentó.

Algunos de los artistas que han compartido el escenario con ellos son Armando Manzanero, la trompetista española Andrea Motis, la cantautora mexicana Iraida Noriega, el saxofonista estadounidense George Garzone, el compositor mexicano Alex Mercado y el trompetista argentino Diego Urcola; quienes son grandes referentes en su campo.





Pavel celebra que se hayan abierto estas oportunidades, porque considera que el haber convivido con esas figuras es un gran primer paso para sus músicos. "Tal vez si no existiera está Big Band, no habría oportunidad que tocaran sino hasta muchos años después. El Lunario, por ejemplo, es un escenario donde muchos artistas profesionales no han tenido la oportunidad de subir, son recintos muy importantes, y qué mejor que pisarlos esta corta edad".

Sin embargo, el Maestro subrayó que para pertenecer a la banda se requiere un gran compromiso. Antes de la pandemia ensayaban todos los domingos de 10:00 a 17:00 horas (sesiones que planean retomar en cuanto pase la emergencia), y para sumarse es necesario sentir una verdadera vocación por la música.

"No es una Big Band pensada de hobby, no tenemos integrantes que no vayan a ser músicos. Si alguno no se va a dedicar a eso, lamentablemente no se le da la oportunidad de entrar", comentó. "Estando aquí deben tener disciplina, y saber tocar los instrumentos, por eso en este nivel es impresionante".

Para conmemorar su quinto aniversario, ofrecerán un concierto este sábado 1 de mayo, completamente en vivo desde el Lunario, que se transmitirá de forma gratuita por las redes sociales del recinto a las 17:00 horas.