¿Qué harías si hoy fuera tu último día?

Como cada día, despiertas y te preparas para una nueva jornada. Pero esta vez, convencida de una idea que no te había visitado antes: morirás mañana. Estás segura, no hay vuelta atrás. ¿Cómo gestionarás el último día de tu vida?

La directora y actriz Amy Seimetz, conocida por la dirección de Sun don´t shine además de su actuación en Stranger things y Pet Sematary, explora esta tenebrosa certeza en su nuevo thriller psicológico She dies tomorrow. ¿La historia? Una mujer que, convencida de que será su último día, llama a su mejor amiga en busca de ayuda. Sin embargo, poco tiempo pasará antes de que ambas descubran que dicha certeza es contagiosa.

A lo largo de la historia del cine de terror, el thriller psicológico ha tomado poco a poco la posición número uno en los rankings. Ya que, de algún modo, los temores más recónditos del ser humano no vienen sino de nuestra propia mente.

En entrevista con El Sol de México, la directora Seimetz comenta que "el objetivo de la película es generar comunidad entre las personas que, alrededor del mundo, se sienten solas con sus pensamientos. La idea de la muerte no es sólo tristeza, es también desazón, euforia, apreciación, todos los sentimientos en uno mismo. La muerte lo es todo y es necesario enfrentarla, no estamos solos".

La cinta, nominada al Independent Spirit Award por Mejor Fotografía y ganadora del Festival de Sitges como Mejor Película, fue pensada por Amy a partir de su propia experiencia al sufrir ataques de pánico, incluso, la protagonista lleva su nombre. "Es un híbrido entre biografía y ficción, era raro llamar al personaje y sentir que me hablaba a mí", comentó Amy.

La película extiende la posibilidad de aceptar que está bien no estar bien. Y hace reflexionar acerca de la alta capacidad de contagio que tienen las ideas que escuchamos en voz de otros. "Me declaro una adicta de las noticias. Las ideas se propagan como un virus. No soy profeta, no sabía que el confinamiento sucedería, pero creo que la idea se ajusta a la actualidad".

La cinta se estrena este fin de semana en plataformas con servicio de renta como Apple TV+, Izzi, Cinépolis Klic, Amazon y Claro Video