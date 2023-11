¡Qué suerte! Fans de Paul McCartney se ganan asiento en primera fila por su disfraz [Video]

Xalapa, Ver.- En varias partes del mundo los fans de artistas o grupos musicales suelen sobresalir por hacer cosas extravagantes y locas para demostrar el amor, pasión y gusto por sus ídolos, pueden llegar a los extremos.

Pero México no se queda atrás ya que muchos cantantes han reconocido que los fanáticos mexicanos son únicos en el mundo por ser de los más entregados y fieles a la causa.

Y es precisamente en México donde el grupo “The Beatles” tiene una gran cantidad de seguidores, tanto jóvenes como viejos que han seguido escuchando su música en los últimos años, además de conocer la historia del grupo así como de cada uno de sus integrantes.

Como si fuera el primer día en que la banda comenzó a tocar, en el año de 1960, los fanáticos siguen disfrutando de su música a la fecha.

Ahora bien uno de sus exintegrantes Paul McCartney de 81 años se ha destacado por seguir vigente en los escenarios y es precisamente que en días pasados el cantante británico visitó tierra azteca, pues ofreció dos conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Cómo se esperaba Paul McCartney es garantía de venta de boletos y sus conciertos fueron toda una sensación sus seguidores salieron con un buen sabor de boca al escuchar canciones como; “Got To Get You Into My Life”, “Can't Buy Me Love” y “Junior's Farm”.

Cabe destacar que en el primer concierto se notó la presencia de otro grande de la música, Lenny Kravitz.

Ahora bien esta sorpresa no fue la única de la noche, ya que unos hermanos fanáticos de Paul McCartney y que acudieron al primer concierto del 14 de noviembre pasado, acapararon las miradas del resto del público asistente por su peculiar vestuario.

Recordatorio de que soy muy afortunado y merezco todo lo bonito que me pase. pic.twitter.com/AmMkcg8RBV — Lenny Lou (@zeppelinkfloyd) November 15, 2023

Y es que la influencer y Fashionista Ale Vintages comenta en sus redes sociales la historia que vivió junto a su hermano, pues reconoce que los dos son “beatlemaníacos”.

¿Por qué unos hermanos fanáticos de Paul McCartney fueron pasados de zona general a primera fila en concierto?

Explica que al ser fanáticos de “hueso colorado”, planearon sus vestuarios para acudir al concierto, en donde habían comprado boletos para la zona general.

Pero cuál sería la sorpresa de los hermanos que al vestir representados con atuendos similares a los usados por The Beatles llamaron la atención de gran parte de los asistentes. Ya que optaron por recrear la icónica portada del álbum "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”.

#frontrow #paulmccartneymexico #forosol #beatles #beatlemania #ootd #outfit #look #fyp ♬ sonido original - AleVintages @alevintages Sí, pasamos de zona general a primera fila por ser Beatlemaniacos de corazón y honestamente fue una locura, gracias al staff de #paulmccartney

Y fue precisamente que al estar formados para ingresar al Foro Sol, es que un integrante del personal que organizó el concierto se les acercó para reconocerles que ellos eran realmente unos fanáticos del cantante, por ello es que se les permitió cambiar de sección, y los llevó a primera fila.

Fue que la influencer subió un video explicando la importancia de la vestimenta pero sobre todo, lo emocionados que estuvieron al ver a Paul McCartney tan cerca del escenario. Sin duda que su atuendo lo guardarán con un cariño especial ya que fue el “boleto” para ver a su artista favorito en primera fila.