San Pascualito Rey muestra en documental su proceso de transformación

El documental “Canción que quema” se sumará a la trayectoria de 23 años de San Pascualito Rey, mostrando los espacios más cercanos a la banda, desde camerinos, estudios de grabación, escenarios y otros sitios del presente y pasado de su historia, que retratan la intimidad de una de las bandas de culto más exitosas del rock mexicano.

“Lo estamos disfrutando, fue una película que primero estuvo en muestras de cine pero ahorita lo tenemos asimilado y estamos disfrutando del proceso”, explicó Pascual Reyes, vocalista de la agrupación en entrevista exclusiva con El Sol de México, conversación en la que también estuvieron presentes los realizadores del documental Yulene Olaizola y Rubén Imaz, además de Juan Morales, bajista fundador del grupo musical.

“Canción que quema”, basa su argumento durante la realización del cuarto disco del grupo en el 2016, momento en el que el grupo ya tenía en su haber más de quince años de recorrido encabezados por álbumes como Sufro, sufro, sufro del 2003 y Deshabitado del 2006.

“Cuando supimos que ellos iban a grabar un disco nos dio curiosidad registrar ese proceso creativo. Empezamos a grabarlos sin saber que esto iba a convertirse en una película, con el paso del tiempo fuimos descubriendo que había posibilidades de que ese material realmente hablara y contara una gran historia que, más allá de hacer una película solamente para los fans, a cualquier persona que goce de la música le pudiera interesar”, explicó Yulene Olaizola.

En el proceso del nuevo álbum que se convertiría en “Todo nos trajo hasta hoy”, los miembros de San Pascualito Rey experimentaron fricciones que llevaron a la banda a uno de los momentos más complicados de su recorrido, así como a la disolución de la alineación en turno, aseguró Pascual Reyes. “Sin censura, el público va a poder conocer qué hay detrás de la ruptura de aquella alineación que duró diez años”, mencionó.

En medio de esa incertidumbre, Juan Morales relató que no fue incómodo tener a las cámaras cerca, en gran parte por conocer a los cineastas de tiempo atrás. “Lo extraño fue cuando lo que sucedía con la banda, la incomodidad que había en el ambiente, que era bastante tenso”, explicó el bajista fundador.

“Es una película que se mete en el estudio, en cuatro paredes encerradas en la grabación, pero también salidas con público a escenarios importantes para el rock mexicano, viajes al pasado, entrevistas que fueron lo último que grabamos, donde la cámara funciona como un confesionario”, mencionó Rubén Imaz sobre la estructura de la película, añadiendo que las grabaciones comenzaron en 2015.

San Pascualito Rey estrena la película “Canción que quema” / Omar Flores | El Sol de México

CRUDEZA Y MELANCOLÍA, SU BANDERA

Para ambos miembros de San Pascualito Rey, “Canción que quema” tiene como virtud retratarse desde la intimidad en los momentos complicados que una agrupación con años de trayectoria puede vivir, reconociendo que el resultado final no se dio de manera planeada.

“Retrata lo que les pasa a muchas bandas, no creo que seamos los únicos en ese sentido. Lo interesante es que más bien casi nadie habla de eso. El retratar una relación de negocios, de creatividad, sentimental, de amistad, de muchos niveles, te permite ver de manera transparente a los personajes y te hace pensar que no es fácil tener una banda, que no solamente son logros, sino que atrás hay una historia de lo complicado que es”, manifestó Juan Morales.

“No es que nosotros lo hayamos decidido, no es un documental “bajo pedido”, los directores decidieron mostrarlo, de ellos era la última palabra y lo sabíamos, es su película. En un principio para mí fue un shock verme en esa posición”, dijo Pascual Reyes.

De esta manera, para Rubén Imaz, el documental no podría haberse realizado en otro tono, pues hubiera sido ir en contra de la misma naturaleza de San Pascualito Rey, que se ha caracterizado por un sello melancólico y de sensibilidad.

El 2018 fue un excelente año para la banda, pues llevaron su música hasta escenarios relevantes.

“No podíamos hacer una película de San Pascualito Rey que no fuera desgarradora al mismo tiempo que bella, que no hubiera una herida donde se le eche limón y ese mismo limón se utilice para echarse un trago de mezcal. Eso es San Pascualito, esos sentimientos, ese sabor agridulce. Hubiéramos traicionado el espíritu de lo que sus rolas transmiten haciendo una película más maquillada”, declaró el director.

“Canción que quema”, también realizada por el director Luis Flores, fue galardonada en el Festival In Edit México, donde obtuvo el premio a Mejor Largometraje Nacional. “El verdadero premio fue llevar la película de la mano de ellos dos a una sala de cine, con un público que no necesariamente era fan, y ver que la película funcionó y habló por sí sola”, mencionó Yulene Olaizola.

REGRESO DEL DARK GUAPACHOSO

Simultáneamente a la presentación de “Canción que quema”, San Pascualito Rey trabaja en un nuevo lanzamiento que promete ser un LP, manifestó Pascual Reyes. “Estamos inaugurando la preproducción, estamos componiendo, todo va fluyendo, vamos por buen camino y tenemos idea de lo que queremos. Llevamos unas cuatro o cinco canciones montadas”.

“A pesar de que suena muy diferente, en concepto sí es un retorno a nuestras raíces en el sentido de hacer dark guapachoso, estamos regresando al concepto.”, añadió.

En ese proceso, Juan Morales aseguró que la nueva alineación, conformada por Chepo Valdez, Rodolfo Wright y Vicente Jáuregui, ha funcionado de buena manera. “Nos sentimos increíble, no sé si tenga que ver con que venga de una ruptura casi completa. Hay una vibra muy buena entre los integrantes”, dijo el bajista.

“Canción que quema” llegará en exclusiva a salas de Cinépolis en tres giras: Gira Altiplano (CDMX, Estado de México, Puebla, Pachuca y Cuernavaca) el 17 de noviembre, Gira Bajío (Guadalajara, Querétaro, Aguascalientes, León y Guanajuato) el 24 de noviembre y Gira Norte (Monterrey, Tijuana, San Luis Potosí y Zacatecas) el 1 de diciembre.