Ximena Romo enfrenta el reto de ser La Doña

En la miniserie María Félix La Doña de la producción de Carmen Armendáriz y dirección escénica de Mafer Suárez, que tendrá su estreno mundial en la plataforma de streaming ViX; se recrea la escena en la que Rodrigo Magaña, Agustín Lara; le pide matrimonio con la entrega del anillo del compromiso a la sonorense en el año de 1945, personificada por la actriz Ximena Romo, quien la encarna desde la edad de 16 años hasta los 31 de edad y es cuando tiene a su lado a su hijo Enrique Álvarez Félix, encarnado por el niño Jerónimo Guerra, ataviado en su vestimenta de estudiante militar.

Las escenas se dan en el Museo Nacional de la Acuarela de la CdMx, en uno de los jardines acondicionados como una plazuela en la que mercan pajaritos, ropa, cazuelas, helados, y es ahí donde caminan los tres y es abarrotado por los lugareños que asisten a comprar sus objetos de primera necesidad y están en un ambiente donde trinan la diversidad de aves tanto enjauladas para su venta como los que están en plena libertad en los árboles.

En un receso de las grabaciones entrevistó El Sol de México a la actriz Ximena Romo, quien habló que desde que inició su trabajo como María, la siente presente en cada uno de sus movimientos al personificarla. Esto se dio desde las locaciones de San Luis Potosí y ahora en la CdMx.

También reflexionó en torno a lo que le significa ser ahora María en la miniserie:

“Me representan muchas cosas. Por un lado, claro una responsabilidad muy grande y por otro lado algo personal. María me dio la oportunidad de realmente conectar con cosas mías muy interesantes como persona como mujer. Y al mismo tiempo es mágico, porque la siente presente.

“Lo que le he dicho es que quiero contar su historia como ella quiere que la contemos. También quiere que su historia se cuente de una forma de lo que el momento pide. Creo que es una historia que va a dar un gran mensaje a las mujeres”.

La artista habló de las características esenciales que ha estudiado para personificar a La Doña:

“Es la voz, lo físico, pero lo importante para mí no solo ser la estampa, que es muy fácil caer en la imitación, hacer los manerismos y hablar, sino para mí es entender a la persona detrás la máscara. Entender al ser humano y por qué es así.

“A mí justamente me toca en la época en que ella se convierte en María, la de antes de ser la estrella del cine, la que no conocemos. Poder aventarme a hacer una María que se puede quebrar, que le duelen cosas, que tuvo que aprender, que se tenía que hacer la fuerte. Y al mismo tiempo no perder la esencia de María, lo cual ha sido todo un viaje. Y nunca me había preparado tanto para un personaje, qué aunque no he montado caballo, tuve que tomar clases de equitación y otras cosas raras. Y justo conozco al ser humano que es ella.

Abundó que. “María Félix es una mujer real, si ha sido irme a su tumba a escribirle cartas. A tratar de hablar con ella, no tengo muchas escenas de caballo, sólo una; pero yo sabía y entendía que ella tenía una relación muy especial con los caballos. Me confrontaron los caballos y tuve que perderles el miedo y me caí del caballo dos veces”.

Hizo hincapié que “María Félix más que buscar la felicidad buscó la libertad. Nació en Alamos, Sonora, creció con caballos, nació en una familia muy numerosa, fue una niña en contacto con la naturaleza. Pero luego a la adolescencia se fue a vivir a Guadalajara, ya cosmopolita y entonces busca ser citadina. Ya su mente no es del pueblo.

“Ella vive la rigidez contra las mujeres, a las que querían educar para ser amas de casa y ella la libertad que tuvo en el campo, la persiguió toda su vida hasta el final”.

Ximena Romo, es María en la miniserie María Félix La Doña su estreno es por ViX.