20 años con mismas tarifas de taxis; quieren este aumento

Xalapa, Ver.- Tras asegurar que han pasado casi 20 años sin actualizar las tarifas de taxi, el coordinador regional del Movimiento Nacional de Transporte Multimodal de la zona sur, Gerónimo Zárate Rodríguez llamó al gobierno del estado a realizar un incremento del 35 por ciento.

Recuerda que enviaron un documento al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que atienda su petición pues actualmente en la zona sur, la tarifa mínima es de 18 pesos incluso menos que el valor del litro de gasolina.

“Nosotros seguimos cobrando 18 pesos por eso queremos que se actualice, ya hicimos la solicitud reiteradamente pero no hemos tenido respuesta, ni un sí, ni un no, ahorita esperemos que tengamos respuesta vamos a esperar los 15 días pertinentes a ver qué nos resuelven y de ahí a ver qué cosa hacemos”.

En la zona sur, la tarifa mínima es de 18 pesos incluso menos que el valor del litro de gasolina/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Precisa que en la zona sur tienen cerca de 10 mil agremiados entre taxis, urbanos y unidades de carga pesada, quienes están exigiendo que se haga esa actualización que es necesaria.

“Ya tiene mucho tiempo que no tenemos la tarifa actualizada y cuando los carros costaban 80 mil pesos o 60 mil pesos, ahorita casi valen más de 200 mil pesos; la gasolina estaba en 5 pesos, 7 pesos, ahorita vale 20 pesos; las refacciones una llanta costaba 200 pesos, ahorita vale casi 900 pesos la llanta, ya se nos salió de presupuesto, todo se incrementó y nosotros nos estamos quedando abajo”.

Refiere que es un tema que debe ser atendido con “delicadeza y sensibilidad” puesto que el gremio de taxistas está muy golpeado, a lo que se suman las extorsiones por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y Transporte Público quienes les llegan a pedir hasta 5 mil pesos a taxistas o 15 mil pesos al transporte de carga.

“Ahora hasta la policía estatal hace la función de Tránsito, o sea tenemos a todos, la policía vial, Fuerza Civil, donde quiera nos extorsionan, ahora la Fuerza Civil y la policía estatal te piden el seguro, ellos solo deben pedir la identificación y checar si tu vehículo es robado, pero no, ahora hacen funciones de Transporte Público con tal de extorsionar y si no te mandan una grúa y a corralón y tu no puedes hacer nada”.

En el documento que enviaron al mandatario estatal explican que es increíble que un gremio que tanto lo apoyó, tenga tanto rezago y falta de apoyo que en tanto tiempo no tengan una adecuación de la tarifa de cobro.

“A los autobuses ya se les ha autorizado el aumento, y nosotros como taxistas no, además de que cargamos con la competencia desleal que generan las aplicaciones de corridas y entregas. Sr. Gobernador solicitamos de la manera más atenta, que de manera urgente, se le dé una adecuación a las tarifas de taxi autorizadas en todo el estado, pues no queremos estar en la ilegalidad, y por otro lado, no podemos cobrar las tarifas tan irrisorias que existen actualmente”.