28 Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos de AA: ¿qué actividades habrá en Xalapa?

El próximo lunes 23 de enero dará inicio la Semana Nacional número 28: Compartiendo Esfuerzos de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos.

La semana estará dedicada a los medios de comunicación bajo el título: "La importancia de los Medios de Comunicación en la Transmisión del Mensaje de Alcohólicos Anónimos".

¿Qué actividades se contemplan en la 28 Semana Nacional de AA?

Por ello, en escuelas, hospitales y hasta cárceles se pondrán módulos de información de AA que actualmente está en 184 países.

Local 75 mil personas en Xalapa tendrían problemas con el consumo de alcohol: AA

“A partir del lunes, nosotros en la oficina intergrupal Xalapa vamos a llevar a cabo transmisiones en vivo con diferentes expositores sobre el programa y sobre las consecuencias que lleva el alcoholismo. Tenemos psicólogos, doctores y eso se lleva a cabo a nivel nacional”, dijo otro de los coordinadores.

De lunes a viernes habrá todo tipo de ponencias de las 19:00 a las 20:00 horas a través de su página de Facebook Oficina Intergrupal Xalapa.

A nivel nacional se cuentan con 14 mil 500 grupos y en Xalapa 120, en los que en sesiones de hora y media se sigue un programa de autoayuda bajo 12 pasos.

“No tenemos lugares en donde se prive de su libertad a las personas, son reuniones abiertas, son sesiones que se hacen e inclusive la persona que llega en el momento que quiera puede salirse, nadie le prohíbe nada”, dijo uno de los integrantes.

¿Qué diferencia existe entre AA y un anexo?

Aclaró que en AA no se cobra por los servicios, y que no se deben confundir con espacio como los anexos, de los cuales algunos han sido cerrados, por tener a la gente “encerrada” recibiendo malos tratos y con mala alimentación.

“Alcohólicos Anónimos no es eso, acá son sesiones diarias, de acuerdo a las autonomías de los grupos y solo es hora y media, no más, porque no se aliviana la gente con más tiempo de estar sentado escuchando”.