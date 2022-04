56 municipios entregan incompletos sus Planes de Desarrollo; Congreso los aprobó

Pese a que 56 de los 212 ayuntamientos no cumplieron con todos los requisitos que la Ley exige para sus Planes Municipales de Desarrollo 2022-2025, el Congreso local aprobó los documentos incompletos estableciendo observaciones que deben subsanar.

En sesión extraordinaria, el pleno determinó no transgredir la Ley de Planeación del Estado, por lo que aprobaron los documentos presentados por los ediles.

La Ley prevé que en los primeros 4 meses contados a partir de la instalación de los ayuntamientos dichos planes deben de ser aprobados y publicados.

En la sesión extraordinaria de este viernes, el Poder Legislativo instruyó que los ayuntamientos incumplidos deberán atender y solventar, a la brevedad posible, las observaciones formuladas e informarlo al Congreso del Estado, así como publicar las modificaciones.

Te puede interesar: ¿Ayuntamientos tienen adeudos con agentes? Lo que dice el TEV

Los ayuntamientos incumplidos son Acula, Acultzingo, Agua Dulce, Amatlán de los Reyes, Apazapan, Astacinga, Atzacan, Banderilla, Calcahualco, Castillo de Teayo, Chacaltianguis, Chumatlán, Coacoatzintla, Coatepec, Coetzala, Cosamaloapan y Cosautlán de Carvajal.

Además, Coscomatepec, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Cuichapa, Cuitláhuac, Espinal, Hidalgotitlán, Huiloapan de Cuauhtémoc, Isla, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del Sureste, Ixmatlahuacan, Jalcomulco, Juan Rodríguez Clara, La Perla, Nautla, Nogales, Oteapan, Poza Rica de Hidalgo, Puente Nacional, Río Blanco y Santiago Tuxtla.

Local Congreso debe reinstalar a magistrado de 70 años; juez federal lo ordena

Finalmente, incumplieron Santiago Sochiapan, Soteapan, Tampico Alto, Tehuipango, Tempoal, Tenochtitlán, Tlacotalpan, Tlacotepec de Mejía, Tlalixcoyan, Tlapacoyan, Totutla, Tuxtilla, Yecuatla, Zacualpan y Zaragoza.

Entre otras múltiples irregularidades, el Congreso señaló que los ayuntamientos no hicieron planes alineados al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, ni con el Plan Nacional de Desarrollo, aparte de no definir estrategias, metodologías, presupuestos y de no contemplar la atención a niñas, niños y adolescentes

Algunos ayuntamientos no fueron específicos sobre sus prioridades en distintos rubros y no contemplaron la participación ciudadana; no se incluyeron programas presupuestarios, metas cuantitativas e incluso tienen diagnósticos desactualizados con información de 2010 cuanto hay la correspondiente al 2020.

En contraparte, el Congreso reportó que 144 planes cumplieron con las previsiones de la Ley de Planeación del Estado y de la Ley Orgánica del Municipio Libre y, por ende, su calificación fue satisfactoria en los 23 parámetros de evaluación.

Lee más: Para mejorar ingresos municipales, Ayuntamientos y Secretaría de Gobierno firmarán convenios

El documento no detalla si 22 Ayuntamientos no entregaron sus planes y no fueron considerados en los listados