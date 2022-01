A dos semanas de iniciar ya hay denuncias en este Ayuntamiento

Soledad de Doblado, Ver.- Regidoras del ayuntamiento de Soledad de Doblado denuncian una serie de anomalías presentadas en menos de 20 días de gestión que van desde el cobro de la basura, la contratación de personas de otras ciudades, la asignación de comisiones a modo y la ausencia del pago correspondiente a la primera quincena.

En rueda de prensa las regidoras, Fátima Yasahira Sosa González y Maricela García Ramos evidenciaron que la repartición de comisiones no fue justa a pesar de que ambas pertenecen al partido de Morena, que en alianza con el Verde hizo ganar a la actual alcaldesa Arantxa Zamitiz Sosa.

Señalan que no hay apoyo de la alcaldesa para que realicen sus funciones ya que aunque deben salir a comunidades no cuentan con un vehículo oficial y muchos viáticos, ya que todos están a disposición del esposo de la presidenta municipal.

Asimismo, denuncian que no se ha celebrado ninguna sesión para conocer el sueldo de los regidores y otros trabajadores, por lo que esta quincena no recibió ningún pago.

Otra de las inconformidades es que en esta administración se contrató a gente que no es oriunda del municipio de Soledad de Doblado sino que vienen de municipios vecinos.

“Son varias irregularidades presentadas, las comisiones se dieron a modo, que según por nuestra actitudes, esta quincena no se nos pagó a los regidores ni a los empleados de confianza y no sabemos ni cuánto vamos a ganar, nosotros queremos que nos dejen trabajar, tenemos que ir a atender a gente de comunidades pero no hay vehículos para movernos, la alcaldes quiere cobrar el servicio de la basura cuando siempre ha sido gratuito, otra cosa que también hay gente que no es de Soledad trabajando en el ayuntamiento”, indica, Sosa González.

Las inconformes comentaron que la presidenta municipal tiene intención de cobrar por el servicio de la basura cuando se trata de un derecho para todos los ciudadanos y que además por años ha sido totalmente gratuito.

Ante tales denuncias las regidoras piden la intervención del Congreso del Estado.