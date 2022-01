AMLO refrenda su apoyo a Cuitláhuac, gobernador fue criticado por el mandatario de Aguascalientes

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, refrendó su apoyo al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, ya que en la conferencia de esta mañana tuvo varios problemas de conexión, lo que fue criticado por el mandatario de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval.

En la conferencia de esta mañana el Presidente se enlazó vía virtual con varios gobernadores en cuyos estados inició la aplicación de la vacuna de refuerzo contra Covid-19 para el sector magisterial. Entre ellos, estuvo el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien tuvo varios problemas de conexión.

En uno de los intentos de comunicación el audio e imagen del mandatario veracruzano falló, por lo que el Presidente cuestionó si no había manera de solucionar.

Tras ello, cedió la voz al gobernador de Aguascalientes, “ahora regresamos con Veracruz si se mejora, adelante Aguascalientes, ciudadano Gobernador”, dijo.

Al tener la voz, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, de origen panista, se burló del mandatario de Veracruz señalando que en su estado sí hay desarrollo y bienestar.

“Hola señor presidente muchas gracias, un saludo desde Aguascalientes, aquí sí hay audio, hay desarrollo y hay bienestar, muchas gracias por acompañarnos a distancia”, expuso.

Luego de este hecho, García Jiménez se conectó y dio a conocer los pormenores de la vacunación para el sector magisterial en Veracruz.

Al concluir su participación, López Obrador aprovechó para agradecer al sector magisterial por su colaboración tanto para asistir a la aplicación de la vacuna como para continuar con clases presenciales.

“Muchas gracias un saludo a todos los maestros y maestras de Veracruz, que bien que se están aplicando esta vacuna de refuerzo, está bien que nos cuidemos y podamos continuar con las clases presenciales, como ya lo sabemos no hay nada mejor que la escuela, es muy importante que se mantengan abiertas las escuelas cuidando a los niños y niñas con los protocolos. Quiero hacer un reconocimiento al personal educativo del sector educativo del país, al magisterio porque se están portando a la altura de las circunstancias”, expuso.

Y seguido de ello, refrendó su apoyo al Gobernador, “muchas gracias Cuitláhuac y estamos contigo siempre”.

Durante la conferencia, el mandatario federal, respondió a los comentarios que el exprocurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, ha hecho sobre su administración y aseguró que lo critica porque está molesto con él porque no se le permitió ser candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz.

“Él dijo que no se había tenido un Presidente tan malo, como el que les habla, desde hace 90 años, me puse a pensar ¿qué le hice yo a este señor?, pues fíjense que sí tuvimos que ver porque él había estado con Salinas y quería ser candidato a Gobernador en Veracruz, siendo yo dirigente de ese partido”, manifestó.

Refirió que los dirigentes del partido en Veracruz ya estaban todos arreglados, “imagínense, no se puede avanzar sin autoridad moral, no se pueden dejar trozos de dignidad en el camino, entonces recuerdo que en un congreso como de 3 mil o 5 mil personas yo puse a consideración de la asamblea el caso y el congreso votó porque no se aceptara al señor”.

Manifestó que tras ello se generó un problema mayor porque toda esa dirección del partido en Veracruz renunció, “nos quedamos sin nada, pero a veces es mejor perder dejando a salvo la dignidad, no se trata de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, ¿por qué el señor habla de ese tema?, dice que somos lo peor en los últimos 90 años, pues se debe a eso, hay mucho enojo porque en esta lucha se tienen que enfrentar intereses creados y privilegios”.

Por otra parte, fue cuestionado sobre los asesinatos a periodistas, entre ellos el del comunicador José Luis Gamboa, ocurrido en el puerto de Veracruz el pasado sábado.

Al respecto aseguró que pasado mañana, cuando se presente el informe de seguridad, se van a tratar estos casos y se hablará de los móviles.

Aseguró que desde el Estado no se persigue a nadie, además de que no se permite la impunidad.

“Nuestros adversarios aprovechan todo para atacarnos, pero en realidad, en el fondo no es que les preocupe, como nos debe preocupar a todos, que pierdan la vida seres humanos, ellos lo que buscan siempre es sacar provecho hasta del dolor humano siempre y cuando sea para afectarnos porque son muy deshonestos si tenemos diferencias políticas en ese plano tenemos que dirimirlas”, dijo.