A Mon Laferte a lo mejor no le sale Tres veces te engañé: Paquita la del Barrio

Xalapa, Ver.- Paquita la del Barrio, quien por una u otra razón se mantiene como protagonista de las notas de espectáculos, arrancó 2021 en titulares que hablan del “desaire” que le habría hecho a Mon Laferte, quien manifestó sus deseos de realizar un dueto con la cantante de “Rata de dos patas”.

La realidad es que la originaria del municipio de Alto Lucero, Veracruz, únicamente dijo en programa televisivo —en cadena nacional— que si Laferte interpretaba el clásico “Tres veces te engañe”, “no le iba a salir porque cada quien tiene su estilo”.

Con su particular sentido del humor, lo expresó con risas, pero también agradeció ser tomada en cuenta: “A lo mejor sí le tomaría la palabra. Agradezco a toda esa gente que se fija en mí y no me queda otra que pagarle con la misma moneda”, declaró.

Aunque por la contingencia sanitaria ha tenido que dejar los escenarios y otros proyectos personales, Paquita ve el 2021 con optimismo, con la esperanza de volver a los palenques e interpretar los temas que han sido éxito.

Paquita, quien cuenta con 45 años de trayectoria y se autodenomina “defensora de las mujeres”, mantiene comunicación con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

La exponente de música tradicional mexicana, quien en abril próximo cumplirá 74 años de vida, ha adelantado que igual que Laferte, la española Beatriz Luengo ha manifestado su interés por cantar con ella.

No descarta nada, más aún por la manera en la cual ha vivido la pandemia y la experiencia previa, pues en 2019 fue hospitalizada tras sufrir una trombosis pulmonar y neumonía.

La he pasado muy triste, igual que todos. Nos ha dolido y pegado mucho. Nos hace falta trabajar. Ya se aburrió uno. Ya no sabe uno qué inventar. Esperemos en Dios que ya se termine esto

Mientras espera la condiciones para regresar a la cantada, Paquita pasa sus días en Veracruz, rodeada de su familia, tal y como inició este 2021.

En Instagram promociona “El consejo”, canción que grabó a solicitud de Ana Bárbara y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Otra convocatoria es para escuchar sus temas, los cuales se han caracterizado por dejar a un lado lo bonito del amor y darle paso a otros sentimientos y emociones que también genera, como la ira, las palabras despectivas y hasta la necesidad de venganza.