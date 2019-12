A trabajadores del HAEV les retrasan aguinaldo y bono navideño

Veracruz, Ver.- En la víspera de navidad, trabajadores sindicalizados del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) no han recibido su bono navideño por supuesto errores en las tarjetas.

En voz de Jesús Jácome, los trabajadores denunciaron el retraso en los pagos, desde salarios, aguinaldos y ahora el bono navideño que asciende a 12 mil 500 pesos para cada trabajador, desde médicos, enfermeras y personal sindicalizado.

Detalló que tanto una parte del aguinaldo como el bono debía ser depositado entre el 15 y 20 de diciembre.

Sin embargo, hasta este lunes apenas se depositó la primera parte del aguinaldo y el bono “sigue sin caer”.

Local Paro de brazos caídos en algunas oficinas de CAEV por falta de pago de aguinaldo

Son muchas cosas, no sabemos si hay dinero o no, supuestamente nos dicen que el dinero ya está pero no cae, apenas este lunes depositaron una parte del aguinaldo y estamos a la espera de la entrega del bono navideño, según que las tarjetas han presentado errores, ya no sabemos, pero lo que si es que necesitamos el dinero es nuestro derecho

Dijo que hay mucha frustración y decepción entre la clase trabajadora contra la líder sindical de la sección 40, Elizabeth Melquiades pues hasta la fecha no ha dado la cara por los compañeros.

Por ello hicieron un llamado al titular de Recursos Humanos para agilizar los pagos correspondientes pues ya tienen la cena de navidad encima.

Comentó que los trabajadores tenían intención de hacer una movilización para presionar a las autoridades a cumplir con los pagos, pero no pretenden afectar a terceros y menos en estas fechas.