A Veracruz “le va a ir muy bien” con presupuesto federal, afirma Gobernador

Veracruz será una de las entidades más beneficiada por el número de proyectos que ostenta el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, aseguró el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.

“Nos va a ir muy bien”, dijo en conferencia de prensa al manifestar que prefiere esperar a que el presupuesto se apruebe para que se conozca el monto a ejercer para el próximo ejercicio fiscal.

Indicó que al igual que al Estado de México, Oaxaca y Tabasco para Veracruz se consideran varios proyectos, lo que contribuirá a la recuperación de la estabilidad macroeconómica del país, ante la pandemia por Covid-19.

“Con una inversión presupuestaria estimada en 950 mil millones de pesos, a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal, el Gobierno de México desarrollará obras orientadas a detonar el desarrollo en zonas con mayor rezago social y marginación, propiciando mayor equidad entre las diversas regiones del país con el propósito de igualar las oportunidades para generar ingresos y mejorar la calidad de vida de la población”, dijo.

Entre los proyectos en que aparece la participación de Veracruz destaca el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el cual se prevén recursos por 10 mil millones de pesos para el próximo año y el Complejo Penitenciario Federal Papantla, con mil 327 millones previstos para el 2022.

Asimismo, la rehabilitación de la carretera Poza Rica– Tampico, con 250 millones que incluyen a Tamaulipas y Tabasco; la modernización de la carretera Acayucan-La Ventosa, con 204 millones en beneficio también de Oaxaca; la ampliación y pavimentación del camino Zontecomatlán-Xoxocapa Ilamatlán, con 120 millones y la modernización Minatitlán–Hidalgotitlán, con 68 millones.

En cuanto a los proyectos de la iniciativa privada, Veracruz aparece asociado en el mantenimiento de la Red Federal, con un total de 7 mil 355 millones de pesos de recursos federales y en Proyectos de Prestación de Servicios 5 mil 117 millones, con los tramos Coatzacoalcos – Villahermosa y Nuevo Necaxa - Tihuatlán, respectivamente.

Al hablar de los daños económicos generador por la pandemia, el mandatario estatal reconoció que la tercera ola por Covid-19 es la que mayor impacto en número de contagios ha tenido Veracruz; sin embargo, la vacunación fue indispensable para reducir el número de fallecimientos.

Al recordar que Veracruz estará en color amarillo en el semáforo epidemiológico desde este 20 de septiembre al 03 de octubre, recordó a la población que el riesgo de contagios es latente, por lo que durante los próximos meses continuarán las medidas sanitarias en todos los espacios públicos.

“No obstante la inmensa mayoría del sector de 30 a 45 años tiene la vacuna, no significa que no puedan adquirir la enfermedad y que en algunos casos se pueda agravar, se han presentado casos de personas que, por cuestiones personales de salud, es decir, que padecen otras enfermedades y adquieren el coronavirus, pudieran agravarse, por lo tanto, no hay que confiarse”, dijo.

Al respecto, anunció la llegada de un nuevo lote de fármacos anti Covid-19, los cuales serán para aplicar las segundas dosis a la población de 40 a 49 años en Soteapan, Apazapan, Jalcomulco, Tatahuicapan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Mecayapan, Uxpanapa, Emiliano Zapata, Actopan, Alto Lucero, Ayahualulco, Cosautlán, Ixhuatlán de los Reyes, Altotonga y Tlacolulan.