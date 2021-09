Abrieron 13 mil escuelas en Veracruz; habrá línea telefónica para quejas

Xalapa, Ver.- El secretario de Educación, Zenzayen Escobar García, dio a conocer que hasta ayer son 13 mil escuelas abiertas en el estado y anunció que ante las quejas de padres de familia de que no se están dando clases virtuales, se abrirá una línea telefónica.

Y es que fue cuestionado respecto a la queja de padres de familia por la negativa de directores escolares para que haya clases a distancia, condicionando a los pequeños a regresar a las aulas

Local Aulas con dos alumnos; un regreso sin besos ni abrazos en escuelas de Xalapa

El funcionario dijo que el primer día abrieron 10 mil de las 24 mil que existen en la entidad y, ayer fueron 13 mil por lo que se espera que siga creciendo en los siguientes días. Precisó que los planteles afectados por Grace suman 4 mil.

"Estamos haciendo un gran esfuerzo para dotar de insumos a los diferentes planteles que ha sido muy complicado porque son 24 mil escuelas, el día de ayer fue a hacer entrega a varias escuelas de la ciudad de insumos de sanitizantes, cubrebocas y fue por una donación de empresarios que hicieron a la secretaría".

Escobar García expuso que la educación se brindará de manera presencial y a distancia para quien lo desee, por lo que se habilitará un número donde los padres puedan exponer sus inconformidades de no estarse respetando.

"Que las mamás y papás nos llamen, que nos pasen este tipo de situaciones que ustedes nos están comentando y que estaremos atendiendo, las clases son a distancia y presencial".

Refirió que se habilitó una plataforma para los docentes para que ellos registraran cuál sería la modalidad para impartir clases, y crearon sus estrategias con base en que se harían de manera presencial y distancia, por lo que no se les está obligando a trabajar doble.

"No se les está obligando a trabajar doble porque se les está diciendo cuando sea a distancia atiendes solo a los que no están de manera presencial y ese día ya no atiendes a los otros compañeros, no les podemos obligar a trabajar doble, es únicamente la estrategia que determine".