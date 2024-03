Accidentes en carretera van en aumento, estas son las zonas donde más ocurren

Los accidentes en carretera incrementan hasta en un 70 por ciento en temporada vacacional principalmente por conducir a exceso de velocidad y no tomar precauciones.

Alejandro Rivera de ambulancia Ángeles de Rescate y Urgencias Médicas (ARUM) dijo que a la fecha ya han atendido varios accidentes donde se ven involucrados turistas que llegan de la Ciudad de México o Puebla pese a que los días de asueto están iniciando.

Por su parte el comandante de Bomberos José Luis Acosta dijo que las atenciones en estos días incrementan hasta en un 20 por ciento por lo que recomendó, sobre todo a la población joven a no conducir bajo los influjos del alcohol o alguna otra sustancia.

“Lo que más nos reportan son choques, algunas volcaduras, personas atropelladas y el incremento es como de un 70 por ciento. Las causas son la alta velocidad y no tener precaución”, dijo Alejandro Rivera.

Explicó que los servicios de auxilio que prestan abarca de La Joya a Emiliano Zapata, pues en esta temporada los más afectados son los visitantes. “Hay años que bajan los accidentes, pero este año siento que va a incrementar un poco incluso ya ha habido algunos accidentes. Llevamos sobre carreteras tres accidentes ayer y a la población dos servicios locales”.

Recordó que su operativo inició el martes pasado y concluye el próximo domingo 31, aunque el módulo que está instalado en la colonia 21 de marzo es independiente al de Protección Civil porque ellos lo hacen con recursos propios.

Explicó que ellos trabajan en coordinación con el 911, y es así como se destina la ambulancia que está más cerca del punto del accidente. “Ahorita que es semana vacacional hay menos tráfico, nos podemos mover un poco más rápido, el tiempo de llegada de la ambulancia es de 20 a 25 minutos. La ambulancia que tenemos es de urgencias básicas y tenemos todo lo necesario, pero no tenemos equipo de extracción como Quijadas de la Vida, de eso ya se encarga Bomberos”.

¿Cuáles son las zonas donde hay más accidentes?

Precisó que entre las zonas donde se registran más accidentes está La Martinica, San Miguel, La Joya y una parte de la Autopista a Perote.

En el caso de Bomberos de Xalapa la atención abarca incluso más municipios y por ello mayor territorio.

“De hecho nosotros tenemos un buen rango de distancia, porque de aquí bajamos hasta Rinconada, y para arriba llegamos hasta Las Vigas, para abajo pues ahora sí hasta lo que es Actopan y Alto Lucero, todas esas zonas también ya son algo de visitadas por estas fechas, porque hay puntos turísticos y bueno, cualquier incidente sí se nos incrementa un 20 por ciento”, señaló el comandante de Bomberos José Luis Acosta.

Explicó que Bomberos acuden cuando hay accidentes de mayor dimensión, si hay un derrame de combustible o si hay personas atrapadas. “Si es necesario rescatar, tenemos las Quijadas de la vida, para poderlos rescatar y entregárselos a las ambulancias para que los empaqueten y ya los trasladen”.

Por ello dijo que una de las principales recomendaciones si se va a viajar en carretera es no conducir bajo los influjos del alcohol sobre todo los jóvenes.

“Para cuando somos jóvenes, porque es cuando más la adrenalina nos emociona, no tomar, si vamos a salir a carretera o vamos a regresar, no tomar, luego decimos una cerveza no pasa nada, dos cervezas, recordemos que con el clima elevado y tomar las dos o tres cervezas de golpe, pues sí nos podemos perder tantito la noción”.

Aunado a ello, dijo que se debe usar el cinturón de seguridad, y si llevan niños, siempre ponerlos en la parte trasera de los vehículos.

“Y sobre todo no rebasar los límites de velocidad, todas las carreteras tienen un límite de velocidad, recordemos que están diseñadas por ingenieros especialistas que a cierta velocidad pierdes el control del carro, por eso lo recomiendan, por eso se ponen los letreros de cierta velocidad”.

Y es que reveló que a la semana atienden hasta cuatro accidentes fuertes, pero en estas vacaciones de semana santa pueden ser hasta nueve.

“En la misma ciudad hemos encontrado accidentes demasiado fuertes que no tendría por qué hacerlo en la ciudad porque no está permitida altas velocidades, pero bueno, ya para que un vehículo se aparta, ya va a los cien”.

Detalló que algunos de los tramos más peligrosos es el de La Joya y Las Vigas, Tamarindo-Rinconada, y de Alto Lucero a Actopan.

“De lo que es desviación a La Concha al Castillo, en ese tramo, por lo general, por la 6 de Enero, todo ese tramo, pues queramos o no queramos, es donde se presentan más accidentes, será por el exceso o la confianza”, añadió.