Aclara Gómez Cazarín que no buscara ningún cargo de elección popular

Veracruz, Ver.- “Voy a seguir caminando pero no quiero cargos de elección popular”, expresó el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso Local, Juan Javier Gómez Cazarín.

En entrevista aclaró que tiene el compromiso de seguir transformando al estado pero que no le gusta estar mucho en la política y que es más feliz viendo los partidos de futbol viendo ganar a su equipo.

Por ello se descartó como aspirante a algún cargo de elección popular, luego de que varios funcionarios del partido Morena han reconocido sus intereses en el próximo proceso electoral.

“Hay un compromiso de seguir transformando y caminando y voy a estar donde me digan pero ya no quiero estar, no me gusta mucho estar en lo político, prefiero irme a ver el partido del América, soy feliz viendo los partidos y viendo ganar al América”, expresó.

A su parecer hay confianza en el proceso de encuesta que determinará al coordinador de los comité de la Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de Veracruz y que en caso de cualquier inconformidad deberán recurrir a las instancias correspondientes.

Gómez Cazarín recordó que el Comité Nacional tiene la facultad de proponer a otro par de candidatos, tanto masculino como femenino, pero reiteró que la decisión final recae en ellos para determinar quién cuenta con las aspiraciones más sólidas o a quién respalda la voluntad popular.

Dijo que la votación de los delegados estatales fue a plena libertad y en consideración a los perfiles más idóneos para participar en la encuesta destinada a designar la coordinación de Morena.