Activistas buscarán partidos políticos cumplan con cuotas LGBTQ+

Xalapa, Ver.-De cara al próximo proceso electoral, el Instituto Veracruzano para la Filantropía lanzará un programa de Profesionalización dirigido a Organizaciones de la Sociedad Civil y colectivos LGBTQ+ que entre los objetivos tiene el dotarlos de las herramientas para lograr que se cumplan las cuotas para las poblaciones de la diversidad sexual entre los partidos políticos.

Leonardo Ruiz de la organización Orgullo Xalapa dijo que buscarán impulsar las acciones afirmativas a favor de las personas LGBTQ+ desde el Congreso de Veracruz pues sigue siendo un pendiente en la entidad.

Te puede interesar: Discriminación a personas trans continúa en Veracruz, advierten

“Se va pedir que se legisle a favor de las cuotas LGBTQ+, en Jalisco ya es un logro y esperamos a través de los colectivos impulsar esta propuesta, estamos a tiempo para presionar a este gobierno que no ha hecho nada. Queremos que sean activistas, gente congruente, que no sean activistas a modo o dedazo como lo hizo Morena con el diputado (Gonzalo Durán Chincoya) y se le pide también que cambie su INE y su acta de no binario si dice que lo es; está violentando un estatus de los partidos sabiendo que no es una persona no binaria”, critica.

Acompañado de diferentes colectivos en pro de los derechos humanos, el coordinador de Capacitación y Profesionalización del Instituto Veracruzano para la Filantropía Reynaldo Bello, dio a conocer que están por lanzar un programa de Profesionalización dirigido a Organizaciones de la Sociedad Civil en el estado en materia de violencia política en razón de género.

Local Marcha del Orgullo 2023 en Xalapa, entre la euforia y el clamor de justicia

“La idea es que más organizaciones, colectivas, colectives del estado de Veracruz que trabajan en temas de derechos humanos, pero también en temas de participación ciudadanos, se puedan sumar, se puedan profesionalizar”.

Te puede interesar: Informe revela cifras de homicidios contra comunidad LGBT+ en Veracruz

El programa tendrá de sedes Xalapa el 27 y 28 de julio en el Casino Xalapeño, Cuitláhuac donde estarán atendiendo a la población afromexicana; Ixhuacán de Madero y Benito Juárez con poblaciones Indígenas.

Además, en la capital del estado atenderán la vertiente de la diversidad sexual dado que es aquí donde se tiene el mayor número de colectivos que han estado trabajando desde hace mucho tiempo en estos temas, con lo que se busca que tengan las mayores herramientas jurídicas para que saber qué hacer y a dónde recurrir cuando son víctimas de algún tipo de violencia.

“Y queremos reconocer al Programa Nacional de las Naciones Unidas que es en coordinación este proyecto de la ONU y el INE y específicamente en el tema de acciones afirmativas sabemos que se ha avanzado, pero también que hay muchos pendientes y este es un buen momento para hablar de ello”.