Becas para alumnos de bachillerato no son suficientes, "no cubren el costo"

Las becas a los estudiantes de nivel bachillerato no son suficientes para garantizar la permanencia de los mismos en las escuelas y la conclusión de este nivel, por lo que en zonas urbanas funciona más como paliativo.

Jesús Aguilar Nery, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. (IISUE), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que participa en Veracruz de una investigación sobre el trabajo que realiza el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev), dijo que hay cosas externas que llevan a un estudiante a abandonar la escuela, una tiene que ver con sus condiciones económicas.

Te puede interesar: Estudios truncos y no saber conducir, retos que viven las mujeres para encontrar empleo

“Los apoyos, las becas, por ejemplo, en el caso de la Media Superior yo tengo la sospecha que no es suficiente para ciertos lugares, para una zona rural la beca sí es algo significativo, pero para un sector urbano es un paliativo. No cubre el costo de oportunidad y me parece que debe haber algunos otros apoyos”.

Local Aumenta aislamiento en estudiantes de bachillerato; abandonan sus estudios

Ejemplificó el caso de aquellos estudiantes que se desplazan hasta una o dos horas para llegar a la escuela, necesitan comer algo, por lo que se deben buscar alternativas para apoyarlos.

Sobre el destino que dan los propios estudiantes a las becas como las otorgadas por el Gobierno Federal que incluso no son universales pese a que se diga lo contrario, consideró que la mayoría las ocupa para sus estudios.

“Las becas tienden a la universalidad, pero no son universales, no todos las reciben, por cuestiones de presupuesto. Para que se utilizan, es muy diverso, pero la mayoría se utiliza para las cuestiones escolares, algunos para ayudar al gasto familiar”.

Así, coincidió en la necesidad de insistir en que lo importante y significativo en las escuelas son los aprendizajes, mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes o de vida incluso.

Ejemplificó el caso de aquellos estudiantes que se desplazan hasta una o dos horas para llegar a la escuela, necesitan comer algo | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"Creo que eso es lo que no se debe de perder de vista, obviamente hay muchas cosas que cumplir, que cubrir, pero eso creo que es lo más importante. Hay muchas cosas que la escuela puede hacer al interior, por ejemplo, que todos los esfuerzos, la red de acompañamiento a los estudiantes sea efectiva, que funcione el apoyo psicopedagógico, las asesorías, las tutorías".

¿Qué otros aspectos influyen en el abandono de estudios?

Pero, además, reiteró, también hay cosas externas a las escuelas, pues el hecho de que abandonen los estudiantes, mucho tiene que ver con las condiciones financieras de sus familias.

"Las condiciones socioemocionales que viven en sus familias, entonces si no hay esa sinergia entre lo que pasa dentro y fuera de la escuela, pues bueno, las escuelas no pueden resolverlo todo, definitivamente hay cosas que los apoyos, las becas, por ejemplo, en el caso de la media superior yo tengo la sospecha que no es suficiente para ciertos lugares".

Las becas a los estudiantes de nivel bachillerato no son suficientes para garantizar su permanencia | Foto: Cortesía | Victoria Razo / Cuartoscuro.com

Insistió en que, para una zona rural la beca sí es algo significativo, pero para los entornos urbanos es un paliativo.

"Y me parece que ahí debe de haber algunos otros apoyos, muchos estudiantes aún, por ejemplo, los que se desplazan de una zona que tenga una hora, dos horas de desplazamiento para llegar a la escuela, pues necesitan a veces incluso comer algo, entonces si no, si la escuela, ya sé que es mucho a veces cargarles a las escuelas, pero también a veces en esas condiciones difíciles es la única opción que hay”.

Sobre el estudio que realizan en el COBAEV, dijo que éste ocupa un lugar destacado entre los bachilleratos generales, lo que es significativo porque son funcionales, adecuados y generalmente están preocupados por atender y hacer cumplir la obligatoriedad que se tiene con la media superior.