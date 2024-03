¿A favor o en contra? Padres y docentes piden regular uso de celular en aulas

Opiniones encontradas existen respecto a la prohibición del uso del celular en las aulas, pues mientras hay quien asegura que puede servir como herramienta tecnológica y tener mayor acceso al conocimiento en diversos temas, otros padres y docentes opinan que es una distracción "enorme".

Luego de que en el estado de Durango se plantea la posibilidad de prohibir el uso del celular en horas clase, debido a que provoca distracciones entre los alumnos y con ello no dominen los procesos matemáticos, en Veracruz hay quienes apoyan está medida e incluso, piden que en el uso regulado se contemple también a docentes y personal educativo.

Aunque hay reglas, no se respetan

"La mayoría de los grupos lo usan sin supervisión y ya ha habido muchos problemas por eso pues los estudiantes no entienden los límites y toman fotografías de sus compañeros y también de los maestros y las comparten en sus redes", dijo María Ianyth Rivera, maestra de segundo grado de Telesecundaria.

Local En 6 años, hay menos estudiantes de educación básica en Veracruz

Expuso que, si bien en los planteles educativos hay reglas sobre el uso de estos teléfonos móviles, no se respetan.

“La escuela donde yo trabajo se supone que solo se deben ocupar para actividades académicas y siempre monitoreados por el maestro, pero en realidad no es así, la mayoría de los grupos lo usan sin supervisión”.

De ahí que, desde su experiencia, diga que lo ideal es que no los lleven pues es una distracción “enorme para ellos”.

“Yo no los permito en mi grupo y si hay la necesidad trato de manejarlo por equipos para que no todos tengan el suyo y aun así se sale de control. En la General 5 aquí en Xalapa están prohibidos los alumnos no pueden utilizarlos y aun así los llevan y los utilizan”, dijo.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Algunos señalan que lo ideal es que no los lleven pues es una distracción “enorme para ellos” | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Herramienta útil, bien supervisada

Adriana Estrella Alarcón, maestra de primero de primaria opinó que el uso de la tecnología en las escuelas es indispensable ya que los niños pueden buscar información que es útil para su aprendizaje considerando además que, en algunas escuelas no hay suficientes computadoras.

Puedes leer más: Ni con buenos promedios: universitarios exponen la falta de becas y apoyos

“Y en algunas otras no cuentan con ese recurso, el alumno podría utilizar el teléfono celular para tener internet a su alcance y ocuparlo como herramienta para enriquecer su aprendizaje”.

Sin embargo, reconoció que existe el riesgo de que los niños o adolescentes usen de forma inadecuada el teléfono celular y exponer a otras situaciones de riesgo a sus compañeros y maestros.

“Por ello siempre es recomendable que el uso de cualquier aparato tecnológico sea supervisado por un adulto y regulado bajo normas y reglas”, dijo.

Reconocen que existe el riesgo de que los niños o adolescentes usen de forma inadecuada el teléfono celular | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Buena idea prohibirlos

Ramón Lara padre de una niña en primero de primaria dijo que la idea de prohibir el uso de los celulares es buena exclusivamente durante la hora de clases.

"Es muy buena idea prohibir el uso de celulares durante horas de clases, exclusivamente. Los teléfonos son un medio de comunicación que poco a poco se ha convertido en medio de entretenimiento y hoy es una herramienta educativa, pero no tiene que ver con eso, se supone que en las aulas tienen todas las herramientas para aprender y el teléfono no debe ser una de ellas, sino más bien en casa. Las llamadas de emergencia son eso, de emergencia, y en ningún momento deben ser pretexto para estar volteando a ver el celular todo el tiempo en horas de clase. Una vez que crucen la puerta del salón, pueden hacer uso de él", dijo.

Local Acuerdos de convivencia, ¿necesarios en escuelas? Padres y maestros responden

Por su parte Laura Cortez con un hijo en la preparatoria se dijo de acuerdo con prohibir los teléfonos celulares pues se afecta la educación y los procesos de socialización, pero no solo entre los alumnos sino entre los profesores y personal administrativo de las escuelas.

“Yo estoy de acuerdo con que les prohíban el uso de los celulares a los niños y jóvenes, creo que la escuela es un lugar para el tema de la educación académica, pero también para los procesos de socialización que son muy importantes a edades tempranas como la infancia o la adolescencia”.

Coincidió en que, si se trata de una emergencia, las escuelas deben tener medios para comunicarse con los padres de familia o los padres de familia con los hijos a través de la escuela si fuera necesario.

“Pero también creo que debería haber un tipo de regulación para el uso de los celulares entre los adultos, docentes y administrativos, creo que se ha abusado de los dispositivos móviles y que a veces entorpece no solo las prácticas sociales sino el trabajo en sí mismo, entonces estoy muy de acuerdo con que se prohíba”, añadió.

Laura Cortez con un hijo en la preparatoria se dijo de acuerdo con prohibir los teléfonos celulares pues se afecta la educación y los procesos de socialización | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

¿Qué dicen los expertos sobre el uso de celulares en estudiantes?

La psicóloga Viridiana Ramírez González consideró que retirar los celulares durante el horario escolar puede considerarse una buena idea por diversas razones, entre estas la reducción de distracciones pues el acceso a redes sociales, juegos y otras aplicaciones puede desviar la atención de las actividades educativas y dificultar la concentración en el aula.

“Al retirar los celulares, se reduce la tentación de distraerse y se fomenta un ambiente propicio para el aprendizaje”, dijo.

Además, mejora el rendimiento académico pues al minimizar las distracciones, los estudiantes están más centrados en las lecciones y tareas escolares.

Te puede interesar: Falta de recursos, principal causa de discriminación en Veracruz

Aunado a ello, hay una promoción de la interacción social dado que los celulares pueden ser una barrera para la interacción social cara a cara y al retirarlos, se fomenta la comunicación directa entre los estudiantes, lo cual puede fortalecer las relaciones interpersonales, promover habilidades de comunicación y facilitar la colaboración en proyectos grupales.

Asimismo, dijo, sirve para la prevención del ciberacoso y la intimidación y el fomento de actividades físicas y recreativas.

Coincidió en que, si se trata de una emergencia, las escuelas deben tener medios para comunicarse con los padres de familia | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Sin embargo, agregó que, si bien retirar los celulares en las escuelas durante el horario escolar puede tener sus beneficios, también hay argumentos en contra de esta medida como el que no haya una preparación para el mundo digital dado que los celulares son una parte integral de la vida cotidiana en la sociedad actual y retirarlos por completo en la escuela podría privar a los estudiantes de la oportunidad de aprender a utilizarlos de manera responsable y productiva.

“En lugar de prohibirlos, se podría fomentar su uso educativo y enseñar a los estudiantes a utilizarlos de manera adecuada y segura”.

También dijo que pueden ser herramientas útiles en el proceso de aprendizaje, ya que brindan acceso rápido a información y recursos educativos en línea.

“Permite a los estudiantes realizar investigaciones, encontrar referencias, acceder a aplicaciones educativas y realizar tareas en línea de manera más eficiente. Retirar los celulares podría limitar el acceso a estas herramientas y dificultar el aprendizaje activo y autónomo".

Señalan que mejora el rendimiento académico pues al minimizar las distracciones, los estudiantes están más centrados en las lecciones y tareas escolares | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

También se refirió a la comunicación y seguridad porque los celulares son una forma importante de comunicación para los estudiantes y sus familias, otra ventaja es la preparación para el mundo laboral considerando que, en muchos entornos laborales, el uso de dispositivos móviles es común y necesario por lo que se puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de manejo de la tecnología y adaptarse a las demandas del mundo laboral futuro.

“Es importante encontrar un equilibrio entre el uso de los celulares y el entorno de aprendizaje en la escuela. Además, se deben establecer normas claras sobre su uso para evitar abusos o distracciones excesivas”, añadió.