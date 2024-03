Piden justicia para joven acosada por trabajadores de Limpia Pública de Xalapa

La pareja de jóvenes que fue agredida por trabajadores de Limpia Pública en diciembre del año pasado en el centro de la ciudad, ella víctima de acoso, exigieron a las autoridades municipales hacer justicia y que su caso no quede impune.

¿Qué han dicho autoridades sobre la agresión de trabajadores de Limpia Pública de Xalapa?

David Lin recordó que su esposa fue acosada por personal en ruta de esa dirección y que ahora la Contraloría Municipal les notificó que no se trata de una falta grave.

"Tuvimos un incidente con personal de Limpia Pública del Ayuntamiento de Xalapa, pusimos nuestra denuncia en la Fiscalía, en conferencia de prensa el presidente municipal, Ricardo Ahued dijo que iba a seguir el caso para dar con los responsables y que se hiciera justicia", dijo.

Local CEDH inicia queja de oficio tras muerte de joven en Córdoba por presunta tortura

Sin embargo, acusó que recibieron una notificación por parte de la Contraloría Municipal donde les señalan que no era una falta grave lo que había cometido el personal de Limpia Pública, "que el acoso no implica un delito y quedaban completamente exonerados de su falta administrativa".

Ante ello, criticó que les vayan a devolver su empleo cuando en su momento el propio presidente municipal, Ricardo Ahued Bardahuil se comprometió a darle seguimiento a su denuncia.

¿Cómo ocurrió la agresión de trabajadores de Limpia Pública de Xalapa?

Narró que fue el 4 de diciembre del año pasado cuando iba caminando junto con su esposa y su perrito en la calle Leandro Valle, y un trabajador de una unidad de Limpia Pública en ruta la acosó, por lo que se agarraron a golpes. Después bajó un trabajador más y lo golpearon entre los dos.

"Tenemos una denuncia en Fiscalía, acudimos ese mismo día al hospital, del hospital nos mandaron a Fiscalía, a Limpia Pública, estuvimos dando vueltas, no nos resolvieron, en la Fiscalía no me quisieron levantar la denuncia y fui a Derechos Humanos para que pudiera levantarla pero ya con su presencia, porque no me quisieron atender".

David Lin recordó que su esposa fue acosada por personal en ruta de esa dirección y que ahora la Contraloría Municipal les notificó que no se trata de una falta grave | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Expuso que llevaron la documentación y evidencia para que la investigación fuera más fácil, pero según información de otro trabajador, ajeno al conflicto, los involucrados estarían siendo protegidos por los directivos del área.

"Me estaban gritando que estaba muy bonita, yo me di la vuelta, me dijo que me iba a robar, yo le dije que si quería que le hablara a mi esposo y él me dijo que para qué, que me quería a mi y fue cuando le hablé a mi esposo y llegó y después él se fue como si nada. Ha dicho que soy una mentirosa y que yo tengo la culpa por andar a esa hora de la noche", recordó la afectada.

Ante ello, están pidiendo a las autoridades que se haga justicia y que no permiten que los trabajadores queden impunes.

Habrá empleo para 70 personas en el área de Limpia Pública y un número igual en Imagen Urbana en Xalapa | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"No puede ser posible que el acoso a la mujer en la capital sea una situación impune y un caso que se deje pasar por alto. Estamos a días del Día de las mujeres y seguimos con un caso tan sencillo, que el presidente dijo que iba a resolver y es la fecha que no han hecho ni por pagarme las pastillas de los gastos médicos que yo cubrí. Ayuntamiento se está haciendo de la visita gorda", agregó David Lin.

En la notificación que les hicieron por parte de la Contraloría se lee: "Se determina y califican los actos, hechos y conductas denunciadas como Falta Administrativa NO GRAVE atribuibles a Félix Lagunes y Claudio Lagunes".