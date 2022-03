¿Agua de Pánuco a Monterrey?, conoce lo que dicen especialistas

El proyecto que contempla llevar agua del río Pánuco al estado de Nuevo León podría tener como consecuencias daños sociales y ecológicos a la zona norte de la entidad coinciden especialistas en el tema quienes pidieron a las autoridades ser muy cuidadosos en los estudios de impacto ambiental en este tipo de proyectos.

En entrevista, Beatriz Torrez Beristaín, investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana (UV), reconoció que la extracción de 15 metros cúbicos de agua de la cuenca del Pánuco para abastecer a la zona metropolitana de Monterrey no es viable ni ecológica ni socialmente. Y es que, apunta que no es justo que Veracruz tenga que subsidiar agua a un estado como Nuevo León que está recibiendo los beneficios económicos de tener asentada la industria en su territorio.

Por su parte, Graciano Illescas Téllez, presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas AC, expuso que con problemas de sequía y con tandeos por la falta de agua para las zonas urbanas, el norte de la entidad no está en condiciones de subsidiar el vital líquido. Por ello apuntó que aunque la constitución permite este tipo de intercambios, la entidad no tiene las condiciones para hacerle frente al mandato.

AGUA IRÍA A INDUSTRIAS, NO PARA LA POBLACIÓN

En entrevista, Beatriz Torrez Beristaín, investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana explica que este tipo de proyectos que se tratan de justificar con razones como el derecho al agua tienen un trasfondo que, en este caso, es el de surtir de agua a industrias del ramo cervecero y metalúrgico que necesita gran cantidad de agua para operar y que están asentada en la zona metropolitana de Monterrey. “No se está privilegiando a la población, de hecho la población está en segundo lugar, es a la industria y esta agua va a ser para satisfacerlos”.

Reconoció que, aunque no conoce los detalles específicos de la obra que fue anunciada por el gobernador Samuel García, desde hace varios años se presentó la solicitud de un proyecto que tenía la característica de ser “una barbaridad” tanto ecológica como socialmente.

Ante esto, aseguró que es necesario conocer a detalle las modificaciones tuvo y qué involucra o de lo contrario se corre el riesgo de dañar los ecosistemas y perjudicar a las comunidades asentadas en la cuenta del Pánuco.

Torrez Beristaín detalló que esta cuenca proporciona servicios ecológicos a diversas zonas y que el agua a su paso va alimentando ecosistemas y beneficiando climatológicamente a las regiones. “Esa agua no sobra y no se desperdicia al llegar al mar, sino que está alimentando ecosistemas y eso también hay que tomarlo en cuenta”.

Destacó además la importancia de que los estudios en los que se amparan los presuntos permisos otorgados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estén actualizados y no daten de hace más de una década cuando las condiciones ambientales eran muy diferentes a las actuales. “Sabemos que con el cambio climático el agua que está llegando a los ríos es menor y está cambiando la frecuencia e intensidad de las lluvias. Entonces este tipo de proyecto tiene que hacerse con datos recientes”.

Finalmente, la investigadora de la Universidad Veracruzana reconoció que es importante buscar soluciones para que el agua llegue a los ciudadanos y la industria, no obstante, señaló que en el caso de Nuevo León se deben explorar las soluciones a nivel local mediante el tratamiento de las aguas residuales y la captación de agua de lluvia dejando el trasvase como último recurso. “Creo que no se han estudiado estas otras alternativas y se quiere solucionar con un trasvase que es una obra faraónica pero no en el mejor sentido”, concluyó.

NORTE DE VERACRUZ YA ENFRENTA SEQUÍAS Y TANDEOS

Aunque la ley contempla que el agua que se encuentra en el territorio mexicano es de todos, la situación que se están enfrentando Veracruz hídrica y los graves problemas de cambios climáticos que ha padecido hacen insostenible enfrentar los mandatos de la Constitución, aseguró el biólogo Graciano Illescas Téllez, presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas AC quien se manifestó en contra de que la entidad tenga que privarse de agua para abastecer a Nuevo León.

Y es que, el también coordinador general de la Iniciativa Ciudadana Ambiental Veracruz recordó que varias zonas del norte de la entidad tienen ya métodos de tandeos debido a la falta del vital líquido además de que en muchas de estas zonas tienen temporadas serias de sequía. “El río pánuco no es muy grande y su trayectoria está en zonas bajas. Yo tengo serias dudas sobre este proyecto”, precisó.

Para el biólogo, el traslado de agua de la cuenca del Pánuco al estado de Nuevo León podría tener repercusiones ambientales. Y es que, además de la extracción del líquido, el proyecto que se tendría que realizar debe contemplar la apertura de los derechos de vía que también pueden traer efectos adversos sobre suelo, agua, bosques, fauna y las poblaciones.

Dio a conocer que aunque el anuncio del gobernador Samuel García señala la extracción de 15 metros cúbicos, el ambientalista alertó que esta cifra podría ser la base de extracción y que con el tiempo se aumente significativamente. Y es que, reconoció que dado el dinamismo industrial de la zona metropolitana de Monterrey y la densidad poblacional, lo que requieren de agua para abastecerse es una cantidad enorme. “Difícilmente se puede garantizar que la cuenca no tenga un serio desequilibrio entonces creo que ahí la Conagua tiene una gran responsabilidad”.

Finalmente, Graciano Illescas Téllez consideró que las declaraciones del gobernador neoleonés fueron desafortunadas y es que, asegura que antes de anunciar este proyecto tenía que consensuar con todas las comunidades que pudieran ser afectadas y tener acuerdos con los demás gobiernos.

No se llevarán el agua: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, descartó la posibilidad de llevar agua del río Pánuco, en Veracruz, hacia la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

Durante la conferencia de prensa de ayer indicó que este tema es primordial, por lo que se analizan las posibilidades para aportar recursos con los cuales resolver el desabasto en el área metropolitana.

“No está contemplado lo del Pánuco (el envío de agua), eso la vez pasada aquí se preguntó y aclaramos que era un proyecto que se impulsó desde hace algunos años y se canceló porque hay oposición en Veracruz, en Tamaulipas, en San Luis, en Hidalgo”, dijo. Afirmó que en Nuevo León existe un plan conjunto, a través del cual, la administración federal ha invertido alrededor de 2 mil millones de pesos para el abasto de agua.

“Se están buscando otras opciones, ahí (en Monterrey) la inversión que se está destinando, tiene que ver con la presa Libertad y con otros proyectos. Sí se han realizado reuniones entre el director de CONAGUA y el Gobernador”, expuso.

Recordó que este martes tendrá una reunión con los gobernadores de Nuevo León, Samuel García y Jalisco, Enrique Alfaro, en la cual el tema principal es el abasto de agua para ambos estados.

“Hoy tengo reunión, vamos a encontrarnos con el Gobernador de Nuevo León y el Gobernador de Jalisco y, en los 2 casos, el tema principal es el agua, además de lo correspondiente a Nuevo León también se está atendiendo el problema de falta de agua en Jalisco”, comentó.

Puntualizó que estaba el anterior gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, él hizo el compromiso de abastecer de agua a Monterrey, “hemos estado cumpliendo y vamos a atender, si se necesita, con más recursos para resolver el problema del abasto del agua y también que se priorice sobre la necesidad, sobre el uso, sobre el abasto del agua”.