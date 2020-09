Alcalde de Teocelo da positivo a Covid-19

El alcalde de Teocelo, Mario Chama Díaz, dio a conocer que es positivo a Covid-19, por lo que se encuentra aislado en su casa atendiendo todas las medidas sanitarias correspondientes.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el edil señaló que tras realizarse la prueba salió positivo al virus; sin embargo, ha registrado mejoría en su salud ante la intervención médica oportuna.

Indicó que los colaboradores del Ayuntamiento se han ido reincorporando a sus áreas de trabajo, por lo que es su responsabilidad informar que se encuentra estable y con el tratamiento adecuado.

“Quiero agradecer y reconocer el arduo trabajo, compromiso y vocación a todas y todos los que conforman el equipo de salud que luchan por sacarnos adelante y mejorar nuestras vidas, gracias a todo el personal, camilleros, enfermeras, químicos, intendencia y vigilantes, por no bajar la guardia mi admiración y respeto”, expuso.

Asimismo, mencionó que a pesar de estar aislado las acciones de prevención en contra la pandemia seguirán realizándose.

“Recuerden que no hay una vacuna en contra del coronavirus y tiende a quedarse como enfermedad endémica como la influenza o el dengue. Teocelo, vamos a ganar esta guerra contra el SARS-CoV-2, no nos confiemos por favor, sigamos usando el cubre bocas, careta, gel antibacterial y lavándonos las manos, como pueblo y Ayuntamiento entraremos a una nueva normalidad, el trabajo no se detiene en el municipio”, solicitó a la población.