Alcalde no hizo caso de advertencias; le clausuran camiones de basura

VERACRUZ, Ver.- Por daños en materia ambiental con la utilización de tiradero a cielo abierto, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente inhabilitó tres unidades de recolección y compactación de basura en el municipio de Catemaco.

Luego de que este jueves fueron inhabilitadas varias unidades de recolección de basura por parte de la autoridad estatal que argumenta que se trata de una acción derivada de un expediente abierto desde el 2019, algunos ciudadanos expresan que esto es un asunto político que afectará a los pobladores con la acumulación de desechos en las calles.

De acuerdo con el jefe de inspección y vigilancia de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) Gaspar Monteagudo Hernández, se notificó al ayuntamiento que preside Julio Ortega Serrano que debía clausurar el tiradero a cielo abierto para hacer uso del relleno sanitario que se ubica en el municipio vecino de San Andrés.

Explica que los desechos que se arrojan en el tiradero a cielo abierto escurren hasta la laguna de Catemaco y afectan parte de la Reserva de la Biosfera.

SEÑALAN OMISIÓN DE AUTORIDADES

Menciona que ya se había clausurado el lugar pero el alcalde incurrió en violentar los sellos por lo que en esta ocasión se tomaron otras acciones.

“Ya se había iniciado un procedimiento desde el 2019, inclusive se hizo una auditoría ambiental para saber qué está haciendo con sus residuos, sus aguas negras, estaba tirando basura hacia la laguna, hubo denuncia de ciudadanos y se clausuró el sitio pero el alcalde hizo caso omiso, violentó los sellos, tenemos que detener esto, notificamos al alcalde y por eso inhabilitamos las unidades porque el alcalde estaba violando la ley ambiental siendo que hay un relleno sanitario muy cerca de Catemaco, que es el de San Andrés o Acayucan, él sabrá dónde llevarlos pero debe clausurar el tiradero porque está impactando negativamente al ambiente”, indica el inspector.

Refiere que durante la presente administración se invirtió en la construcción de una nueva celda en el relleno sanitario de San Andrés Tuxtla por lo que el ayuntamiento de Catemaco, así como Santiago Tuxtla, Ángel R. Cabada y algunos más están obligados a tirar sus desechos en esa área específica o si lo prefiere ir hasta Acayucan o en el Guayabo que se encuentra en Medellín de Bravo.

Advierte que en tanto el alcalde no cumpla con la disposición ambiental, las unidades de recolección de basura estarán fuera de circulación a manos de la autoridad.

En tanto ciudadanos como el señor Ibérico Sánchez manifiesta que este aseguramiento de unidades también tiene sus tintes políticos y que los más afectados serán los pobladores de Catemaco quienes este viernes ya no contaron con el servicio de recolección de basura.

“Sabemos que hay omisión de parte del alcalde porque ya se le había hecho la notificación, pero también hay que decir que esto es un pleito político de hace mucho tiempo, porque los camiones se dice que pertenecen a un excolaborador de Javier Duarte que es originario de aquí de Catemaco, cuantos municipios no tienen su tiradero a cielo abierto y justamente toman acciones aquí al final los ciudadanos somos los afectados de esto porque si no pasa el camión la basura se seguirá acumulando y esto también es un daño ambiental y el alcalde ya se va, son sus últimos días y no sabemos si se resuelva esto”, señala.

Hasta el momento el alcalde Julio Ortega Serrano no ha externado su postura en torno a esta situación y aunque se insistió en una entrevista, su particular manifestó que estaba muy ocupado y que se comunicaría en cuanto tenga un espacio.