Alerta: Hay riesgo de colapso en red de drenaje de Veracruz

La red sanitaria de la ciudad de Veracruz podría colapsar porque es muy antigua y resulta insuficiente para hacerle frente al crecimiento poblacional, advierte el presidente del Colegio de Ingenieros de Veracruz, Ulises Cervantes.

“Todas las que tengan más de 30 años, todo el centro histórico, todas las colonias como la Flores Magón, Zaragoza, Reforma, todas tienen más de 30 años. El municipio tiene que apoyarse con la federación y el estado, para poder resolver todo esto”.

Te puede interesar: Cuando te bañes, no dejes cabello en el desagüe

Admite que se trata de un proyecto que representa una inversión millonaria, pero debería de contemplarse su realización por partes, es decir, que la actual administración municipal considere ponerlo en marcha y que exista una continuidad, por parte de los gobiernos que están por venir. “Es necesario y muy importante que se vayan cambiando todas las redes sanitarias, porque o están colapsadas o están a punto de colapsar", advierte.

Local PMA suspende actividades en banco de extracción de material pétreo veracruzano

A su parecer urge dar mantenimiento a la red de drenaje, tras el crecimiento vertical que se viene registrando con la construcción de nuevos edificios. Por ahora no hay problemas, pero en un futuro muy cercano se empezará a saturar la red sanitaria de la ciudad, alerta el especialista. “Mientras no se concentren demasiado los edificios, debemos de tomar en cuenta que tanto el programa nacional de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, como el programa de ordenamiento de Veracruz, ven la verticalidad de la ciudad, no quieren ver ciudades muy extensas, no quieren una concentración de edificios, con mayor razón se deben de resolver los problemas de los drenajes", comenta.

PUENTES DE CONURBACIÓN

Por otro lado señala que los puentes de la zona conurbada no presentan riesgo para los automovilistas. Sin embargo, se necesita dar mantenimiento al puente peatonal metálico y vehicular que está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Finalmente respalda los anuncios del alcalde de Boca Del Río, Juan Manuel Unanue, de ampliar el puente que se encuentra en la cabecera municipal.