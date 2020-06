Alrededor de 120 niños salen a vender a calles de Xalapa

En esta última semana, derivado de la preocupación y desesperación de las familias y en general de la sociedad, al ver que el 1 de junio no se regresará a la llamada nueva normalidad, niños y adolescentes han regresado solos o acompañados al trabajo de calle.

La directora del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle (Matraca), Josefina Castrejón Olguín, dijo que ha regresado a trabajar un porcentaje de menores que se había resguardado. Hasta hace más de un mes eran alrededor de 95 niñas y niños de Xalapa que continuaban todavía trabajando en cruceros o calles y, según dijo, el número creció un 25%, es decir, actualmente hay cerca de 119 chicos de los 318 menores de 18 años identificados en 15 cruceros de la ciudad, antes de la pandemia.

Local Xalapa está en Semáforo Rojo por coronavirus

Son niños y adolescentes que están acompañando a sus familiares que tienen algún puesto en el bazar o tianguis o menores que se ofrecen a hacer mandados o cargar o descargar mercancía. “Incluso han abierto mercados ambulantes algunos de los que estaban cerrados en su totalidad, pero en estas últimas dos semanas sí hemos visto, hemos notado que han regresado a abrir los mercados y, por ende, la población infantil acompañada de su familia o no acompañada necesariamente están regresando a estas actividades”, dijo.

Lamentó que pese a esa situación no se está logrando que en su totalidad cuenten con las medidas de protección.

Se estima que está regresando un 25% más, aunque no existe un estudio estadístico real, principalmente en los cruceros y mercados ambulantes que anteriormente estaban sin trabajar. Reconoció que al no tener una fuente de ingresos parte de la población “se desborda” y tiene necesidad de salir a buscar recursos económicos.

Las familias en esa situación fueron incluidas en una lista que le entregaron a la dirección de Desarrollo Económico, pero no se benefició a todos y quienes sí recibieron ayuda fue en una sola ocasión, lo que resultó insuficiente. Respecto a los migrantes, dijo que su actividad se detuvo por la pandemia, pero también en los últimos días han regresado sobre todo aArco Sur y Lázaro Cárdenas.

La vía pública, centro de trabajo

En este momento entre 22 y 26 familias xalapeñas siguen en situación de calle con niños y niñas en medio de la pandemia y sin protección alguna, reveló la regidora titular de la Comisión edilicia de la Niñez y la Familia, Luiza Angélica Bernal Velázquez.

Por ello, dijo que solicitó a quien se encuentre en la calle con menores de edad lleve la debida protección para evitar contagios por Covid-19 y que el Ayuntamiento les entregue el material como cubrebocas o gel antibacterial necesario.

Solicitamos que sea obligatorio que el Ayuntamiento les otorgue estos insumos; siendo realistas no podemos escatimar como Ayuntamiento el recurso para proteger a estas familias más vulnerables. Al inicio de la pandemia había un promedio de 42 familias, ahorita tenemos alrededor de 26 familias aproximadamenteprecisó

Recordó que en la pasada sesión de Cabildo planteó ese tema, dado que desde el inicio de la pandemia solicitó que se atendiera de manera puntual a las familias vulnerables dándoles atención para poder sobrevivir sin trabajo, pues la mayoría estaba regresando a sus casas ante el temor del contagio. “Pero una de las obligaciones de nuestro Ayuntamiento es proveer a las familias de los recursos o insumos básicos necesarios para poder sobrevivir; había solicitado y he solicitado de manera constante apoyarles con despensas suficientes para poder mantener a las familias”, dijo.

Agregó que han observado que son varios sectores los están regresando a laborar: “Es preocupante porque están regresando a laborar justamente en el pico de máximo contagio por lo menos en nuestro estado y obviamente en nuestra ciudad no es prudente que los ciudadanos regresen a sus labores; sin embargo, es una petición constante que he mantenido de que el Ayuntamiento coadyuve para poder apoyar a estas familias no solamente a nivel municipal, sino estatal y por supuesto federal”.