El regreso debe ser en un mes y medio, plantean sectores sociales

Empresarios, líderes religiosos y activistas veracruzanos comparten la preocupación por el regreso a la nueva normalidad en la entidad debido a que la poca claridad en las cifras compartidas por las autoridades no permite tener una certeza de en qué momento de la epidemia nos encontramos.

En entrevista, reconocen que, aunque se trata de una decisión positiva para la economía, una salida muy rápida del confinamiento o mal planeada podría arriesgar a un rebrote de Covid-19.

Guillermo Trujillo Álvarez, presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz. “Este regreso debe hacerse con extrema precaución, tampoco podemos estar en este confinamiento para siempre porque ya están surgiendo otros problemas por el encierro, pero creo que solo deben salir la gente que realmente lo necesite. Además, la mayoría de los mexicanos estamos confundidos con los datos que nos presentan las autoridades y ya estamos muy desconfiados porque por un lado nos dicen que se está aplanando la curva y domando a la pandemia y por el otro seguimos viendo que sube la cifra de contagiados. Ante esto solo nos queda cuidarnos entre nosotros mismos y creo que el presidente debe ser muy precavido con sus acciones y con los mensajes que da al pueblo de México porque es un líder”.

Luis Sánchez Ávila, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Xalapa .“Estamos preocupados en Coparmex Xalapa porque no sabemos en qué momento de la curva estamos, si en el pico de subido o en el pico de bajada ni sabemos con exactitud el número de contagios y de las muertes.

En ese sentido, creo que no es momento de tener concentraciones de gente como las planteadas por el presidente de México ni estar impulsando las obras cuando lo que se debería es estar trabajando en un consenso para un plan de unidad, las implicaciones de salud y económicas tienen ya muchas implicaciones negativas y no debemos estar pensando en visitas del presidente de la república para impulsar obras que no tienen razón de ser”.

Graciano Illescas Téllez, presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas. “El regreso a la Nueva Normalidad programada para este 1 de junio es positivo para la reactivación de la economía en el país, no obstante, desde la perspectiva sanitaria pareciera riesgoso debido a que las cifras que se han dado a conocer muestra que el pico del problema aún no llega.

Si se van a hacer esas actividades de reconversión es altamente recomendable que se tomen las medidas de precaución a fin de que la pandemia no se vaya a reactivar o se tenga una recaída como lo han tenido otros países.

Mientras que, desde punto de vista ambiental, el desconfinamiento podría reactivar nuevamente la contaminación de las actividades económicas que no tienen regulación”.

José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa. “El regreso a la normalidad en este momento resulta riesgoso y vemos incluso hasta peligroso el anuncio que hizo el gobierno federal de hacer una visita a nuestro estado aun cuando se tomen ciertas medidas se estaría exponiendo a la población.

No se entiende como en el mismo discurso oficial hay contradicciones y mientras el subsecretario de salud da unas indicaciones, las autoridades dan otras.

Hay poca información creíble ya que no sabemos en qué etapa nos encontramos porque no se están haciendo las pruebas y la única indicación es la gente que llega a los hospitales. La población vive en la incertidumbre”.

DECISIÓN ES APRESURADA: DIPUTADOS

Diputados locales consideran apresurada la decisión de regresar a la nueva normalidad durante junio, ya que en algunos municipios el número de contagios y fallecimientos por Covid-19 es elevado.

El presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe, recordó que el regreso a las actividades estará basado en los semáforos Covid: “En todo el país se debe tener disciplina para salir más rápido de esta contingencia. Debemos seguir los indicadores o semáforos y estar atentos para ir poco a poco a la normalidad”.

La diputada del PRD, Brianda Kristel Hernández Topete, puntualizó que es conveniente la reactivación de la economía local: "El Gobierno federal deberá ser muy cuidadoso en reaperturar la economia de manera gradual, con todas las medidas de prevención decretadas por la OMS. Es importante, además, que los gobiernos municipales, como primer contacto con las comunidades, proporcionen información verídica sobre esta pandemia a las y los habitantes".

El coordinador de la bancada mixta MC-PRD, Alexis Sánchez García, mencionó que se podría considerar la reactivación de actividades en un mes o mes y medio: “Debemos ir con cautela, creo que es muy apresurado abrir las puertas para que nos sigamos contagiando, debemos ir mesuradamente. No se puede arriesgar la vida de los veracruzanos, de los menores, de las personas de la tercera edad, de las mujeres embarazadas y de todos los sectores vulnerables”, expuso.

El coordinador de la bancada del PAN, Omar Miranda Romero, dijo que “es una decisión apresurada, debería haber más claridad en la cuestión de los números, lo que se tendría que estar haciendo y hemos estado pidiendo a las autoridades es que se cuente con más pruebas".

El diputado local por el PRI, Jorge Moreno Salinas, destacó que es necesario considerar las acciones a generar para ir aplicando las actividades normales en el estado.

Con información de Itzel Molina | Diario de Xalapa

NO ES POSIBLE REGRESAR EL 1 DE JUNIO: EMPRESARIOS

VERACRUZ, Ver.-Mientras que empresarios veracruzanos ven con incertidumbre el regreso a la normalidad para este primero de junio, activistas feministas quieren que acabe la cuarentena ante el incremento de la violencia en los hogares.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco Servitur) José Antonio Mendoza García la propuesta del gobierno federal de regresar a la normalidad para este 1 de junio obedece a peticiones por parte sectores de la Ciudad de México; sin embargo, consideró que cada estado analizará su situación con base al número de contagios y las condiciones de la pandemia. “Estamos viviendo una situación grave, la situación económica es crítica pero no es posible regresar a la normalidad el 1 de junio, dependerá de la situación de cada estado, en el caso de Veracruz no tenemos fecha”, indicó Mendoza.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Alberto Aja Cantero, señaló que hay más dudas que certeza en el tema del regreso a la normalidad y que cada ciudad tendrá que evaluar las condiciones dependiendo de la situación que atraviesan.

“Se habla de que se publicará un semáforo por municipio en función de los niveles de contagio, en el caso de Veracruz esto va a tardar más tiempo al menos tres semanas más y por ello hacemos un llamado a que el gobierno rompa la alcancía y que deje de entregar los recursos de manera clientelar cuando se necesitan respuestas serias”, demandó el empresario.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Caricac) Santiago Martínez Dordella, urgió la recuperación de los espacios comerciales debido a que, tras el cierre del comercio formal, se triplicó el comercio informal.

Llevamos un mes y medio llegando al pico, estamos cada vez peor y lastimamos a la economía y tenemos enfermos, no estamos haciendo ninguna cosa bien, hay que repensar el modelo de sana distancia y cuidar a la gente donde sí podemos, donde hay un patrón, hay seguridad social, hay pago de prestaciones porque al final la gente lleva la actividad, pero sin garantía.

Con información de Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

NO HAY CONDICIONES TODAVÍA; HAY RIESGO DE RECAER, ADVIERTEN

La gran mayoría de los representantes de espacios públicos y miembros de la sociedad civil consultados consideran que no es oportuno el regreso a las actividades el primero de junio.

Vicente Espino, cronista de la ciudad. “El regreso a la nueva normalidad el 1 de junio, en tanto decisión administrativa, debe estar muy bien estudiada de acuerdo con las características de cada región. Según la información que se nos brinda, hemos visto que el contagio actúa en diversas facetas y regiones. Veo bien la apertura del gobierno federal de que los gobiernos de los estados también tomen sus propias decisiones para organizar las actividades de la ciudadanía. Vale la pena hacer los cruces, los diagnósticos de las regiones, y con esa base, ir tomando las decisiones más adecuadas. Hay lugares que no están en condiciones y creo que está el riesgo de recaer”.

Maliyel Beverido, directora de Casa del Lago. “No creo que sean las condiciones para hacerlo y el problema es que, aunque gobierno y autoridades de Salud hablan de una ‘nueva normalidad’, me parece que al público no le queda claro. No están pensando en nuevas normas, sino en la normalidad acostumbrada. Para mí la parte preocupante es que ha habido mucha indisciplina por parte del pueblo. Este anuncio se lee en la mente de muchos como un desate.

Germán Martínez, coordinador de la Feria Internacional del Libro Universitario. “El 1 de junio creo que puede ser un buen momento para reiniciar algunas actividades, pero es muy importante que todos tengamos una muy buena disciplina. Esta epidemia nos debe demostrar un proceso educativo donde todos debamos tener cuidado con nuestra higiene y nuestra propia salud. Bajo estas circunstancias, y teniendo en cuenta que hay mucha gente que no tiene trabajo en estos momentos, lo ha perdido o sufre mucho para poderlo conseguir, sí me parece importante, pero evidentemente tiene que haber un gran cuidado y una conciencia muy clara de lo que significa este virus y hacer un frente real de educación de la higiene, principalmente, y tomarse las cosas en serio.

Maura Ordóñez, directora del Museo de Antropología de Xalapa. “Volver el 1 de junio a las actividades no es un buen momento todavía. Estamos en el pico y no hemos bajado. Esa es mi opinión, pero sí debo decir que, en cuanto a mi trabajo, no habría tanto problema por sus características. Es muy grande. Los investigadores tienen su propio cubículo y el personal administrativo está muy distanciado uno del otro”.

Con información de Maribel Sánchez | Diario de Xalapa

"NO ES CONVENIENTE REABRIR ESPACIOS DEPORTIVOS"

Para la mayoría de encargados de espacios deportivos en Xalapa no es conveniente reabrirlos el primero de junio como hará el gobierno federal en la Ciudad de México, sobre todo porque para esa fecha llegaríamos en Veracruz al pico de contagios.

El jerarca del deporte xalapeño, Yanga Melgarejo Ortiz, está a la espera que el gobierno estatal dé luz verde. “Aún no hay fecha, el gobierno estatal, la Secretaría de Salud y el gobierno municipal acordarán las fechas de inicio del retorno a las actividades físicas, deportivas y recreativas, públicas y privadas de acuerdo al semáforo del estado y del municipio que corresponda, pero en lo personal no estoy a favor de reabrirlos aún”, dijo.

El encargado del gimnasio de luchas asociadas de la colonia Revolución, Saúl Cortés Ronzón manifestó, "creo que el gimnasio no lo abriremos pronto porque en nuestro deporte el contacto es mucho y podría ser negativo para mis luchadores, por eso preferiría que fuera en julio o agosto, pues la salud de ellos está primero. Hace falta volver a los entrenamientos, eso sí, porque si no nos morimos de la pandemia nos vamos a morir de estrés”. José Bernardino, presidente de la academia Atlas Xalapa, que tiene su sede en la cancha de la colonia 21 de Marzo, se unió a las voces de no a la reapertura. “Yo creo que todavía no, ya que según las estadísticas aún no llegamos al pico de contagio y creo que sería contraproducente”.

El administrador del Centro Deportivo Ferrocarrilero, Ubaldo Ledo Vázquez, volverán a abrir las puertas del coloso futbolero hasta que la pandemia termine. “No reabriremos hasta que nos de la instrucción nuestras autoridades, especialmente de nuestro líder Víctor Flores, quien es nuestro jefe inmediato”.

Con información de Julián Rodríguez | Diario de Xalapa