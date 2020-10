Alta demanda de vacuna contra influenza complica aplicación

Xalapa, Ver.- Será este jueves o viernes cuando en Xalapa se pueda contar nuevamente con la vacuna contra la Influenza, pues este martes llegó otra remesa, dijo personal de salud al preguntar por la disponibilidad de ésta que es gratuita. En el sector privado, donde el año pasado la vacuna tuvo un costo de 650 pesos, no la tienen disponible debido al retraso generado por el Covid-19.

En el estado de Veracruz se aplicarán 2 millones 389 mil 589 dosis y para Xalapa la cifra de vacunas es de 203 mil 267 dosis, de acuerdo a los datos proporcionados por Roberto Ramos Alor, secretario de Salud.

Local Asegura Ramos Alor que no hay desabasto de vacunas para influenza

Aunque la vacuna ha sido pensada para aplicarse a personas vulnerables: niños de entre 6 a 59 meses, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personal de salud, en los centros de salud de Xalapa, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el ISSSTE la están aplicando a quien la solicite, pues está indicada para toda la población.

El horario de vacunación en los centros de salud de esta ciudad es de 8 de la mañana a dos y media de la tarde, sin embargo la recomendación es llegar temprano. El tiempo de espera es de alrededor de 20 minutos aseguró Victoria Ramírez, quien señaló que ella llegó con su madre de 72 años y su hijo de 7 años y que a los tres los vacunaron sin problema ni dilación. Se debe asistir con cubreboca, mantener la distancia en los lugares señalados, y asistir únicamente las personas que se vacunarán, añadió.

Los centros de salud donde la población puede solicitar la vacuna son: Emiliano Zapata, ubicado en la calle Ramón Caracas, de la colonia Zapata; Lerdo de Tejada, que está ubicado en Coyoacán 62 e la colonia Lerdo de Tejada; Gastón Melo, en Diego Leño número 2; Revolución, de la calle Valentín Canaliz, colonia Revolución; Miguel Alemán sito en la avenida homónima S/N, colonia Federal; Arroyo Blanco, en Osa Menor, en la colonia homónima; así como en el Gimnasio Omega, sito en Cayetano Rodríguez Beltrán y en la clínica del Issste, en Fraternidad 409, todas en Xalapa.

RECIBE LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES, ALERTAS, REPORTAJES E HISTORIAS EN TU CELULAR, → ¡CON UN SOLO CLIC!

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Local México se dispara al pie al quitar fideicomiso a ciencia

Aunque se había anunciado que durante la campaña de vacunación contra la Influenza no habría puestos de vacunación en la vía pública, los hay en los bajos del Palacio Municipal y en el pasaje Enríquez.

La vacuna es gratuita y anual, por lo que la población interesada en aplicársela por primera vez o para continuar cuidándose, tendrá hasta el 31 de diciembre, fecha en la Secretaría de Salud federal espera haber concluido la aplicación de 35 millones de dosis.

En septiembre pasado llegaron a México 7.3 millones de dosis y en octubre 14.6 millones, según la información proporcionada por el subsecretario Hugo López-Gatell, durante una de las conferencias nocturnas de la Secretaría de Salud federal, donde explicó que la vacuna para la influenza tiene un rango de efectividad bastante menor respecto a otras vacunas, precisamente por el deslizamiento genético del virus.

Local México tiene 10 mil 597 casos positivos de Covid-19 en población indígena

Se estima que cerca de un 40 por ciento de las personas vacunadas reciban protección, pero el resto no lo hará adecuadamente, precisamente por la posibilidad de poderse encontrar con una cepa del virus de la influenza que ha mutado recientemente y para la cual la vacuna no es útil. Por ello, la intención de la aplicación de la vacuna no es detener la transmisión, sino evitar los casos graves en población vulnerable, añadió López-Gatell.

El año pasado se aplicaron 31.2 millones de dosis para la influenza AH1N1 y se espera que en éste se apliquen un total de 35.3 millones.