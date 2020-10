Carnaval debería quedar suspendido hasta que exista vacuna contra Covid-19: Exreyes del Carnaval

Veracruz, Ver.- El Carnaval de Veracruz debería quedar suspendido hasta que exista la vacuna contra el Covid-19 o haya las condiciones sanitarias.

Luis Contreras, Bembe I, rey del Carnaval 2003, quien estuvo acompañado de Julio Muñoz Cabrera Papaito I y Miguel Alfonso Acosta, Boggie I, hicieron ver que es imposible que, una fiesta de esa magnitud, se evite multitudes y que las personas respeten las medidas de sanidad.

Local Pide Coparmex que Carnaval de Veracruz sea en junio del 2021

“Carnaval como tal, no debe de haber. ¿Por qué?, como estamos, le digo a mis compañeros somos una ciudad de tierra caliente y de sangre caliente, aquí no se puede hacer un Carnaval sin multitud, nadie va a estar con el cubrebocas vean ahorita y mientras no exista que, es lo que necesitamos primero para que se llame carnaval como tal, una vacuna contra el covid, que no la hay, no podemos poner en riesgo a ciudadanos, visitantes, niños y a nosotros que también somos personas de la tercera edad”, indicó el ex soberano del Carnaval.

Se pronunció por retomar la festividad para el 2022 a fin de dar tiempo que la pandemia y la vacuna evolucione de manera positiva.

Por su parte Papaito Primero, consideró que las autoridades hicieron bien en suspender el Carnaval de este año, aun cuando la población tiene deseos de divertirse, pues deben entender que sin las condiciones sanitarias adecuadas, no es pertinente para nadie.

“Entonces lo que se debe hacer es suspenderse, como ha pasado con otros eventos mundiales, porque este problema no es local y como tal de aquí a junio o julio 2021, no vamos a estar listos que, bueno sería que dijeran en febrero o marzo se encontró la vacuna, vámonos todos a vacunarnos y adelante le ponemos Carnaval, porque si hay algo y reconozco, hay buena organización y estaremos dispuesto apoyar”, mencionó.

Los ex soberanos de la fiesta más importante del puerto de Veracruz, manifestaron estar en contra de la intención de retomar la fiesta el próximo año pues ven difícil que la pandemia pueda ser frenada para verano, como prevén realizar la fiesta.