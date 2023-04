¿Te ofrecen empleo en Canadá o EU? Alertan de redes de estafa

El Servicio Nacional de Empleo en Veracruz ha dado vista a la Fiscalía General del Estado de redes de engaño que ofrecen empleo en Estados Unidos o Canadá y que en realidad se tratan de estafas.

La directora del SNE en la entidad, Joshadara Landa Vásquez, dijo que a través de redes sociales es común encontrar ese tipo de ofertas laborales donde les piden dinero o incluso les ayudan con todos los trámites, pero después les quitan el pasaporte lo que es un delito.

¿Cómo se ofrecen las redes de engaño en redes sociales?

“Generalmente hay muchas redes de engaño en las redes sociales que publican ‘vente a trabajar’, tienes que dar 10 mil pesos y nosotros te damos todo y son estafas. Incluso hemos sabido de lugares donde les tramitan todo, se los llevan, pero les quitan el pasaporte, entonces eso también es delito”.

Explicó que una vez que se identifican este tipo de casos se da vista a la Fiscalía General del Estado quienes hacen su parte. Reveló que han identificado un grupo en el municipio de Cazones que busca enganchar a las personas y que van cambiando de domicilio y nombre lo que dificulta su localización.

“Pero la Secretaría del Trabajo no tiene competencia en ese aspecto. Justo el año pasado, nos enteramos porque llegó una persona que, por su trabajo, llegó al SNE a firmar su contrato, pero nosotros no teníamos registro de él y nos dijo que ya había pagado, mostró el comprobante de la transferencia y dijo que le habían pedido acudir a ese domicilio, y ya con ese testimonio dimos vista a la Fiscalía, identificamos el perfil de la persona que hizo este engaño y se bloqueó”.

Por ello, exhortó a la población que está en busca de un empleo a que se acerquen al Servicio Nacional de Empleo donde se da atención personalizada a todos los buscadores y se les explica cómo es que funcionan los mecanismos para emigrar de manera legal, ordenada y segura.

Expuso que están trabajando desde el año pasado con la campaña de “Si dice SNE, confiable es”, para que las personas interesadas acudan directamente a las unidades operativas y si ven el logo del SNE sepan que es confiable, que se trata de un trabajo digno donde se respetarán todos sus derechos.

Explicó que en el subprograma de movilidad nacional e internacional dentro del programa de Agrícolas Temporales hay trabajadores nominales que ya tiene un contrato en Estado Unido o Canadá.

En lo que va del año se han ido más de 200 personas a trabajar y se hacen alrededor de cuatro reclutamientos al año para ir de jornalero a Estados Unidos.

“Sin embargo, también está el programa de empleados temporales que es para Estados Unidos y Canadá al que se puede acceder a través de la plataforma de portal del empleo y ver los diferentes perfiles que se buscan. Ahí están las vacantes, te tienes que registrar y puedes acceder a los diferentes puestos laborales que hay, ahí, tú te postulas a la empresa y ellos ven qué tan viable es o no, tienen una entrevista virtual”.

Refirió que el portal del empleo tiene inteligencia artificial y cuando alguien se registra puede conocer las oportunidades que existen de acuerdo al perfil, por lo que se pide ser muy específicos en cuanto a la experiencia laboral.

“Otra cosa es que hay personas que me dicen ‘yo tengo una licenciatura, pero me quiero ir a trabajar a Canadá, aunque sea a lavar trates’, pero no te deja, porque como es inteligencia artificial no quiere un perfil alto, para un trabajo medio, entonces es como la barrera que hay”.

El salario promedio de un veracruzano que trabaja en Estados Unidos y Canadá es en pesos mexicanos entre los 18 mil y 25 mil pesos mensuales, de ahí que sea atractivo para los buscadores de empleo.

Además, la ventaja de que se vayan a través del Servicio Nacional de Empleo es que se les da un seguimiento, y la empresa les paga el vuelo, la visa, les da donde quedarse por lo que es una forma más segura de acceder a estos empleos.