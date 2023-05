Sube la papa y la cebolla; así los precios de la canasta básica

Esta semana subió a poco más de 30 pesos el kilogramo de papa y también se elevó el costo de la papaya, debido al desabasto de esta fruta por la poca producción reportan vendedores. En contraparte, productos como el tomate, la cebolla y los chiles se mantienen estables, lo que representó un alivio para sus consumidores.

En general, los precios de las frutas y verduras se mantuvo estables esta semana, los productos más adquiridos por las amas de casa no subieron en esta primera semana de mayo.

Francisco Granados, propietario del negocio de Frutas y verduras Granados ubicado en la calle Ignacio de la Llave, explica que lo que se incrementó mucho esta semana fue la papa, que en la central de Abasto la compraron en 500 pesos la caja, por lo que al cliente se tiene que dar en 30 pesos o más para que les dé un poco de ganancia. En el caso del jitomate lo tienen a 12 pesos el kilo, la cebolla a 10, tomate y chiles verdes, en 20 pesos.

Las frutas más caras en este momento son las uvas que se cotizan en 100 pesos el kilogramo, manzana Golden en más de 35 pesos y va de subida, otro que se mantiene su precio es el aguacate que se puede hallar en 55 pesos el kilo. “Claro que es el aguacate de más calidad, pero sí está un poco caro”.

Las frutas de temporada son las que están un poco más económicas como son mango y piña que hubo una buena producción y ahora está el kilogramo entre 15 y 20 pesos y en el caso de la piña se puede encontrar hasta en 20 pesos la pieza.

El comerciante Francisco Granados explica que lo que no hay mucho, es más escasea es la papaya, lo que origina que incremente su precio a los clientes. “Está subiendo mucho, porque está escasa, en la Central de Abasto prácticamente no la encuentras y te la dan en 20 pesos el kilogramo, porque se afirma que no hubo suficiente producción en la región”.

Recuerda que esta fruta típica veracruzana siempre había estado en un precio bajo, pero al no haber sube y es la clientela la que debe pagar más por un fruto que no puede faltar en la mesa de los xalapeños.