Antonio del Río toma protesta como dirigente del PRD municipal de Veracruz

Veracruz, Ver.- Al tomar protesta como dirigente municipal del PRD en Veracruz, Antonio del Río Argudín afirmó que se rescatará a la militancia luego de que en la pasada gestión solo les vendieron espejitos.

En entrevista, aseguró que el PRD no está muerto en el puerto de Veracruz y que por el contrario hay un padrón de 14 mil simpatizantes que sumaran un importante número de votos a la candidata por el Frente Amplio por México Xóchitl Gálvez.

Lamentó que el exdirigente municipal del PRD, Julio Saldaña Moran solo haya sido un “vende espejos” que enterró al partido y no trabajó por su unidad.

“Lamentablemente aquí ya no había militancia, Julio Saldaña vendía espejos, hay que decirlo había vende espejos y no dirigente en el municipio de Veracruz, pero mi trabajo es con el partido, la unión en contra de quienes quieren romper con la unión en el PRD y no lo vamos a permitir”, externó.

Rechazó que la dirigencia municipal sea un trampolín para buscar otro cargo de elección popular, luego de que ya contendió por una diputación cobijado por el partido Podemos.

“Yo no busco ningún cargo, yo solo busco servir a Veracruz como dirigente”, sostuvo.

La toma de protesta se llevó a cabo en medio de una fiesta donde se repartieron tacos y refrescos a los simpatizantes que se congregaron en lo que será la nueva sede del organismo político en la colonia Playa Linda donde estuvo presente el dirigente estatal Sergio Cadena Martínez.

Cabe destacar que Antonio del Río Argudín presentó una denuncia en contra de funcionarios del Centro de Detención Regional conocido como “El Penalito” por presuntos actos de tortura y extorsión.