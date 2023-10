¡No impugnará! Manuel Huerta va a respetar resultado de la encuesta

Boca del Río, Ver.- El candidato a la coordinación estatal de los comités de defensa de la 4T, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que no tiene proyectado impugnar el resultado final de la encuesta interna de Morena; dijo que al momento de su registro en la contienda interna ese fue su compromiso.

“No, yo he luchado mucho para que el movimiento de pauta nacional, no voy a impugnar primero porque la voy a ganar y la voy a ganar con suficiente fuerza como para que el género se aplique a mi persona y no seamos el estado, que por competitividad ni siquiera descalificando a mis compañeras, al contrario fíjense que no lo impugnaría porque yo me pronuncié públicamente que había sido un exceso del partido sacar a Citlalli y Mónica Robles, porque tuvieron una opinión positiva en la primera encuesta”.

En rueda de prensa celebrada en esta ciudad, donde presentó el “Acuerdo de voluntades para acelerar la erradicación de la pobreza y la desigualdad: única vía para la paz y la justicia en México y Veracruz”, Huerta Ladrón de Guevara rechazó que el proceso para elegir al coordinador estatal de los comités de defensa de la 4T se trate de una simulación.

Manuel Huerta no va a regresar a la Secretaría de Bienestar

Descartó además que vaya a regresar a la delegación de la Secretaría del Bienestar en caso de no ganar las encuestas del proceso interno de Morena.

“No, nunca, para empezar voy a ganar la encuesta, pero, segunda, en el remotisísimo caso, no voy a regresar a la secretaría (del Bienestar), ya mi misión ahí fue concluida”, subraya.

Manuel Huerta recuerda que presentó su renuncia al cargo para que hubiera piso parejo. Desde el pasado 30 de septiembre, a las 12 de la noche, ya no tiene nada que ver con la Secretaría del Bienestar ni con el gobierno federal porque en ese momento se hizo válida su renuncia.

El ex delegado de los Programas para el Desarrollo comenta que sostuvo una reunión en la Ciudad de México donde se acordó el inicio de la encuesta para elegir al coordinador estatal de los comités de defensa de la 4T, además de que habrá otras dos encuestas espejo, cuyos resultados se darán a conocer el 30 de octubre.

El aspirante a Coordinador Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, inició con la entrega del Acuerdo de Voluntades para Acelerar la Transformación en Veracruz, al sector empresarial veracruzano, con la finalidad de trabajar de manera coordinada en la generación de nuevos empleos y salarios dignos.

La entrega del documento la hizo al empresario veracruzano, Ricardo Francisco Exsome Zapata, con quien trabajará de manera coordinada, para tener el acercamiento con el sector.

Este acuerdo, incluye 12 propuestas, dirigidas a varios sectores de la población, haciendo énfasis en una en especial, como el llamado al sector empresarial, para que contribuya al crecimiento económico, generando empleos y buenas condiciones laborales.