Antorchistas de la Ampliación Moctezuma bloquean centro de Xalapa, ¿qué piden?

Integrantes del Movimiento Antorchista bloquearon el centro de la ciudad para denunciar que hay un intento de invasión en la colonia Ampliación Moctezuma por lo que pidieron la intervención de las autoridades.

¿Por qué se manifestaron los Antorchistas de la Ampliación Moctezuma?

Juventino Navarrete Xilita dirigente del Movimiento antorchista, de la zona centro del Estado de Veracruz dijo que hay un campo de futbol que está en riesgo de ser invadido y señaló a integrantes del Frente de Defensa Popular (Fredepo).

"Queremos informarles que ayer alrededor de 70 personas empezaron a hacer una reunión con amenazas de tomar un campo deportivo de Fútbol 7 que está precisamente en esta colonia, en la Ampliación Moctezuma".

Dijo que los rumores del intento de invasión de ese campo y de algunos lotes de su agrupación vienen desde hace ya algunos meses, sin que la autoridad ponga orden.

"Nosotros hemos acudido a la Dirección General de Patrimonio del Estado, de hecho hace como 15-20 días fue la última reunión que tuvimos, fuimos a pedirla y la verdad es que nosotros creemos, tenemos la idea de que la Dirección General del Patrimonio del Estado por la forma en que nos han tratado, por la forma en que nos han dado algunos sucesos, creemos que Patrimonio del Estado no solamente no quiere resolver esta problemática sino no quiere resolver otros problemas que le hemos planteado".

Agregó que ya le comunicaron al Presidente Municipal de Xalapa en varias ocasiones sobre la situación y responde que es Patrimonio del Estado quien tiene que resolver el problema.

"Por eso nosotros hemos acudido en diversas ocasiones a esta dependencia, pero como ya lo mencioné, Patrimonio del Estado no solo no quiere resolver las problemáticas que se están presentando sino que apoya y asusa grupos como Fredepo para que corran los rumores de invadir, en este caso, el espacio deportivo y los lotes de nuestros compañeros, pues seguramente si no se toman acciones concretas, seguramente ellos lo van a hacer".

Dicen que hay un campo de futbol que está en riesgo de ser invadido y señalan a integrantes del Frente de Defensa Popular (Fredepo) | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

De esa forma hicieron un llamado al gobierno estatal para que intervenga, "que les diga a Patrimonio del Estado que dejen de asusar a la gente y que de una vez y para siempre resuelvan la problemática, pedimos que Patrimonio del Estado resuelva el problema para que el espacio se siga utilizando para que los niños, los jóvenes, no solamente de Ampliación Moctezuma sino de las colonias aledañas puedan utilizar el campo para divertirse".

Precisó que los afiliados a su movimiento en esa zona son alrededor de 40, que son los que han sido afectados.

"Ellos vinieron con nosotros para que les ayudáramos a resolver sobre todo el problema de la estructuración, digamos que con nosotros y a través de las gestiones fuéramos a pedir que se resolviera este problema".