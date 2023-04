AMLO revisará el problema de los apagones en Veracruz: Movimiento Renovador

Veracruz, Ver.- El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador desconocía acerca de los constantes apagones que se registran en la zona conurbada y se comprometió a revisar el tema con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afirma el presidente del Movimiento Renovador Democrático, Marco Antonio Moncayo Parra.

En rueda de prensa informa que previó a la mañanera que se celebró este viernes desde esta ciudad logró hablar con el ejecutivo federal por unos minutos donde se le expuso la situación que prevalece en Veracruz por los constantes apagones.

¿Qué dijo AMLO sobre los apagones de la zona conurbada de Veracruz?

Menciona que el mandatario federal no tenía conocimiento de esto y que hubo mucha preocupación de su parte cuando se le dijo que en cada corte se desperdicia mucha comida por el clima, ya que la suspensión del servicio se ha prolongado hasta un día entero o más.

“Pudimos platicar con el presidente de la república, se portó muy amable, le expusimos el tema de los apagones y de que se echan a perder tanto aparatos como víveres, cuando escucho que la comida se echa a perder ahí se preocupó mucho y comentó que no sabía nada de este tema, que no tenía conocimiento.”, expresa.

Comenta que le pidió al presidente que se revisara toda la red eléctrica debido a que la infraestructura con la que se opera es muy antigua y carece de mantenimiento.

“El mismo presidente me preguntó que cuál era opinión acerca de esto y yo le dije con toda confianza que la red eléctrica es muy arcaica, los transformadores no tienen mantenimiento, que las líneas no son idóneas para el clima de Veracruz y que necesitamos otros transformadores nuevos”, externa.

Asegura que López Obrador se comprometió a revisar personalmente el tema con el director de la CFE, Manuel Bartlett.

“Dijo que iba a hablar directamente, realmente se portó muy amable, esperamos que haya una pronta respuesta de su parte”, agrega.