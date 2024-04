Aplicaciones de "ligue" son de alto riesgo para la población LGBTQ+: Activista

Veracruz, Ver.- A través de aplicaciones de “ligue” integrantes de la comunidad LGBTQ+ han sido víctimas de situaciones que van desde violación, agresiones y más común robos pero los casos se quedan en la impunidad porque en las Fiscalías no se toman acciones y solo los revictimizan con expresiones “pero ahí andan buscando”.

De acuerdo con Miguel Ágel Llinas González fundador del Colectivo Soy Humano de manera mensual se registran de tres a cuatro casos de personas que sufren de algún tipo de agresión en las aplicaciones de ligue de personas del mismo sexo.

¿Qué tipo de agresiones puede haber al contactar personas para encuentros por aplicaciones?

Las situaciones van desde robo hasta agresiones y violaciones; tan solo el año pasado se registraron dos casos graves, uno de ellos fue de una chica trans que fue agredida por la persona que la contactó. La chica trans fue golpeada y en un acto de humillación le cortaron el cabello.

“Ese caso se dio el año pasado y la consideramos como una agresión de odio porque no solamente son muertes, también son ataques de odio donde las golpean, las humillan, fue el único caso de este tipo”, externó.

Otro caso grave que se registró fue el de un chico gay que fue drogado y violado por la persona que lo contactó por una de las aplicaciones, pero no se atrevió a denunciar para no quedar expuesto. En este año, se han seguido presentando situaciones pero que no pasan de un robo o extorsión.

Y es que, aunque los casos son muchos y se siguen presentando, son muy pocas las denuncias, la gente no se atreve a denunciar porque indican que en la Fiscalía son revictimizados. Incluso hay expresiones como “pero ahí andas buscando” o “pero andas haciendo esas cosas”.

“Los casos más comunes son los robos a compañeros de la comunidad, son muchos, hablamos de tres a cuatro, como asociaciones y colectivos les damos recomendaciones, pero cuando se presenta se quedan callados, no se atreven a acudir con la autoridad porque enseguida se nos juzga, se nos revictimiza, las expresiones son muy duras, no hay sensibilidad para dirigirse en estos casos”, sostiene.

Además de que hay casos que no se persiguen y solo se quedan en un papel sin hacer las investigaciones y queda impune.

Los colectivos y asociaciones hacen recomendaciones a sus integrantes para cuidarse, una de ellas es que piden que avisen a sus más allegados acerca de sus actividades sin que se vean afectados en su vida privada.