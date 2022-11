Samuel mantiene vivo el arte textil; único varón de su comunidad dedicado al tejido

Veracruz, Ver.- Samuel Zepactle Jiménez es un artesano originario de Tequila, municipio enclavado en la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz, que se muestra orgulloso de provenir de una familia con una larga tradición en el tejido de vestimenta tradicional.

El joven de 30 años es el único varón que se dedica a la elaboración de piezas textiles en su localidad y uno de los pocos que mantiene una férrea defensa por los diseños y técnicas ancestrales con más de cien años de antigüedad.

A su corta edad, ha sido distinguido por diversos premios en el ámbito nacional. En el 2013 compitió por primera vez en una muestra de Arte Popular que se celebró en el estado de Oaxaca y logró ubicarse en el tercer lugar, le siguió el reconocimiento en concursos de la misma categoría en el 2015, 2016 y 2017.

“Hace un tiempo andaba en la muestra de Arte Popular en la sierra de Zongolica, fue cuando registré una pieza y resulté ganador del tercer lugar en 2013, en un concurso que se celebró en Oaxaca, de ahí me siguieron invitando a otros concursos, en el 2015 gané otro premio en cuanto a diseño y técnica, en el 2016 y 2017 gané otros premios”.

¿Cómo aprendió el oficio de artesano textil?

Samuel Zepactle es el mayor de una familia con cinco hijos, lleva tejiendo desde los 16 años, que aprendió el oficio de artesano de su madre y su abuela, y al mismo tiempo él ha enseñado a sus hermanos y sobrinos.

Y aunque en los dos primeros años de pandemia de Covid-19 dejó de tejer, hace un año retomó el oficio y cuenta con su propio taller en el municipio de Zongolica, en donde enseña a las nuevas generaciones el tejido tradicional, como una forma de rescatarlo y preservarlo.

Durante el desarrollo de su obra, destaca el trabajo que ha realizado para el rescate de técnicas e iconografía originaria de la sierra de Zongolica que estaba a punto de extinguirse por la falta de interés y de nuevos artesanos.

Samuel es el mayor de una familia con cinco hijos y lleva tejiendo desde los 16 años | Foto: Danytza Flores | Diario de Xalapa

El trabajo en el rescate del arte popular de los pueblos de su región lo ha desarrollado con apoyo de antropólogos, que le comparten el acervo cultural que se ha resguardado en museos, mientras él colabora en la restauración de algunas piezas, aportando sus conocimientos.

Parte del desarrollo de su obra le permitió ganar este año el Concurso Nacional de Grandes Maestros, en donde fue distinguido con el premio único en la categoría textil, en el cual fueron postuladas 125 piezas y únicamente premiadas 22 categorías.

Su obra concursante fue llamada “Muestrario de figuras” y fue una composición de fajas que rescataba técnicas e iconografía casi extintas de los pueblos originarios de la región de las Altas Montañas del estado de Veracruz, de donde es originario.

¿En qué se especializa Samuel?

“Yo me especializo en la categoría de fajas, siempre he participado con fajas, me dedico a preservar la iconografía, a preservar y más que nada estar enseñando las técnicas que están por perderse, más que nada la preservación y en cuanto a técnicas también, ahorita me dieron el premio porque rescaté la iconografía antigua, de cien a 150 años de antigüedad y que se estaba perdiendo”.

El trabajo en el rescate del arte popular de los pueblos de su región lo ha desarrollado con apoyo de antropólogos | Foto: Danytza Flores | Diario de Xalapa

Samuel Zepactle Jiménez explica que actualmente existen 12 tipos de fajas en la vestimenta tradicional de la Sierra de Zongolica, las cuales se usan principalmente en la ropa tradicional que usan mujeres.

Son prendas que sirven como una especie de cinturón en las que se usan tres técnicas de tejido, el conocido como Ixpaluqueño, el Granada con tres colores y el Tequileño, que es el que se emplea principalmente en el municipio de donde es originario.

El joven de 30 años relata que es poco el interés que existe en las nuevas generaciones por involucrarse en el tejido de ropa tradicional, pero esto no ha sido impedimento para mantener su lucha por el rescate de este arte.

Comenta que busca que jóvenes se sientan atraídos en la preservación de sus tradiciones y que no sea visto como una actividad que solo es para las mujeres, pues indica que los hombres tienen incluso mayores facilidades para practicar esta actividad, debido a que no tienen una carga social pesada como en el caso de las mujeres.

Samuel relata que es poco el interés que existe en las nuevas generaciones por involucrarse en el tejido de ropa tradicional | Foto: Danytza Flores | Diario de Xalapa

“Yo prácticamente empecé a tejer cuando tenía 15 o 16 años, prácticamente tejí 10 años, lo dejé un momento, pero nuevamente he retomado el oficio. La mayoría de los jóvenes se dedican a otra cosa, habemos pocos hombres que tejemos, en mi municipio soy el único, el otro gran maestro es de Zongolica, yo tengo mi taller y ahí enseño, le enseñé a mis hermanos, mi sobrino y hay un joven que en este momento está aprendiendo”.

El artesano dice que la apreciación del arte popular es importante, porque forma parte de las raíces de los veracruzanos y de los mexicanos en general, por lo que de su parte mantiene el compromiso por seguir enseñando a las nuevas generaciones y difundir las técnicas que con el paso de los años se han ido perdiendo para rescatarlas.