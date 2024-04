Contexto de impunidad y violencia, lo que mata y asesina a periodistas

En Veracruz y en México no es una nota lo que mata a los periodistas, sino todo un contexto de impunidad y de violencia que permite que las personas sean asesinadas y desaparecidas sin que haya consecuencias.

¿Cuántos periodistas han asesinado en México desde el año 2000?

La organización Artículo 19 ha documentado el asesinato de 163 periodistas desde el año 2000 a la fecha en el país; de esos 17 ocurrieron en el estado de Veracruz tanto solo de 2010 a 2016, durante el periodo de gobierno de Javier "N".

La oficial del programa de Verdad y Memoria de Artículo 19, María De Vecchi, al presentar los resultados de la investigación “Veracruz de los silencios”, en los que se documentaron las agresiones a la prensa en el periodo de gobierno del ex priista, dijo que lo que se puede observar es que la violencia contra la prensa sigue sin importar el partido que esté en el poder.

"Entendemos que más allá de un partido es este entramado de crimen organizado, instituciones y el sector privado que por más que cambie un partido, la violencia contra la prensa ha seguido en México y en este sexenio a nivel nacional sigue habiendo periodistas desaparecidos, asesinados y también estamos viendo mucho una estigmatización de la prensa".

Insistió en que lo que se ha descubierto es la existencia de un entramado entre el Estado, grupos criminales e intereses privados que afectan la labor y atentan contra los periodistas.

“La pregunta sigue siendo ¿por qué?; ¿por qué la violencia contra la prensa?, ¿por qué siguen asesinando, desapareciendo, agrediendo a la prensa? Lo que encontramos es un entramado entre el Estado, grupos de crimen organizado, intereses privados y un poco es tratar de desentrañar esas redes, no hay una respuesta clara de por qué los asesinan”.

Para María De Vecchi a esto se suma que el 90 por ciento de los asesinatos contra periodistas se mantienen en la impunidad.

“Sabemos que la impunidad es lo que permite que le sigan agrediendo. Hay más de 90 por ciento de impunidad en los casos de agresiones contra la prensa”.

Explicó que la investigación que presentaron hoy con la participación de Isabel Luna Varela, hermana de Guillermo Luna y sobrina de Gabriel Huge e Isidro Domínguez, colega y amigo de Noel López Olguín, tiene la intención de recuperar las historias de los 17 periodistas asesinados y tres desaparecidos en el gobierno duartista y poder contar sus historias.

Además, tratar de entender ese periodo de violencia contra la prensa, tratar de entender qué fue lo que pasó y que de eso sigue existiendo en Veracruz y en México.

“A veces pensamos que es una nota la que hace que les maten y es más bien todo un contexto de impunidad y de violencia que permite que las personas sean asesinadas y desaparecidas sin que haya consecuencias”, abundó.

Dueño de los medios, no pagan ni el cajón el día que nos matan

Paula Mónaco, investigadora independiente quien participó en la investigación “Veracruz de los silencios”, agregó que de 2010-2016, cuando México era el país más peligroso para la prensa en el mundo, Veracruz era el lugar más peligroso dentro de México.

"Y no nos interesa el número, no nos interesa la estadística sino más bien entender las condiciones que generaron y hicieron posible. Este trabajo tiene por un lado la reconstrucción de las vidas de las y los colegas, las biografías, una línea de tiempo para entender cómo fue también una investigación con un enfoque que no es muy usual todavía que se llama macrocriminalidad".

Es decir, remarcó, es tratar de entender el cruce entre lo público, lo privado y los distintos sectores de la sociedad y volver a la pregunta inicial de ¿por qué matan a periodistas en México?

"Encontramos muchas respuestas, no una sola, no una que responda a todo, pero sí muchas respuestas, por ejemplo, que no hay una única situación que cada región es diferente".

Encontraron, además, las formas de actuar del poder político, "con esa palabra que todo lo resuelve pero que también todo lo puede pudrir, que es convenios y que tiene que ver con condiciones muy desiguales".

Y es que dijo hay medios en los cuales entran grandes presupuestos, pero para los colegas que trabajan en el terreno no se traducen mejoras salariales ni mejoras de condiciones.

"Entonces aquí las ganancias se las llevan los empresarios de los medios de comunicación y el que se expone es el reportero. Creo que eso aquí en Veracruz y en gran parte del país en los últimos años que se ha complicado mucho la situación de seguridad, las y los periodistas nos hemos empujado a situaciones cada vez más peligrosas y las empresas de medios no solo no responden por nosotros, y no solo no pagan ni el cajón el día que nos matan".

Incluso, añadió, muchas veces, los dueños de los medios, arriesgan a situaciones demasiado complicadas sin tener conciencia de ello.