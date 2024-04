Con manifestación piden liberación de Itiel “N”, señalan que Fiscalía “fabricó” delitos contra el empresario

Xalapa, Ver.-Ciudadanos se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo, frente a Palacio de Gobierno, para exigir a las autoridades la liberación de Itiel “N”, conocido como “compa Playa”, señalado de presuntamente cometer algunos asesinatos, entre ellos el del exdiputado del PRI Juan Carlos Molina Palacios.

Con pancartas y lonas en las que mostraron el logotipo de la asociación Unidos por los Derechos Humanos, los manifestantes aseguraron que supuestamente se han fabricado delitos contra el señalado.

Te puede interesar: Itiel “N” ha intentado corromper en varias ocasiones al Poder Judicial: gobernador

Por estos hechos ya se presentaron las denuncias y solicitudes correspondientes ante la FGR, la Suprema Corte de Justicia, la CEDH y la CNDH/ Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Los manifestantes hicieron uso del espacio público, además, para solicitar que Juan Hernández Pérez, Emilio Pulido Gómez y Francisco Jaimes Macedo, a quienes se les menciona como testigos contra Itiel “N” sean deslindados del caso, debido a que no tienen relación con este tema.

El abogado Rafael Hernández Alba, defensor de Juan, Emilio y Francisco, aseveró que ellos no tienen relación con el caso.

Local Gobernador analiza bajar parte de la conferencia donde habla sobre Itiel "N"

Ante medios de comunicación, argumentó que cuando los tres se presentaron a declarar fue por temas personales relacionados con un robo, un accidente automovilístico y otro acto de inseguridad, pero los integrantes de la Policía Ministerial del municipio de Playa Vicente que los entrevistó supuestamente les hizo firmar documentos en blanco.

Aclaró que no conocen de manera directa a Itiel “N”, así como tampoco si cometió o no los actos que se le imputan, pero buscan quedar deslindados de este caso en el que no tuvieron participación alguna.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

“Desconocemos si en realidad haya realizado esos hechos, pero lo que sí es cierto es que mis representados, que en este caso son Juan, Emilio y Francisco, precisamente no han declarado en contra del ciudadano Itiel, lo que sí es cierto es que la Fiscalía General del Estado en Playa Vicente utilizó a estas personas para incriminar a Itiel, lo cual no es cierto”, dijo.

Los manifestantes aseguraron que supuestamente se han fabricado delitos contra el señalado / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Refirió que sus representados temen por su integridad, debido a que han sido “objeto de diversas amenazas, les hacen llamadas telefónicas, dan vueltas a sus casas, por eso hicimos esta conferencia para que no se pongan en riesgo”.

Mencionó que incluso sus defendidos no conocen al acusado, aunque sí han escuchado su nombre porque es una persona conocida en la zona de Playa Vicente.

Te puede interesar: En el Poder Judicial hay una red que libera delincuentes peligrosos: Cuitláhuac García

“Los utilizaron como testigo para fincar un delito y para lograr la prisión preventiva oficiosa, pero lo que quieren manifestar mis representados es que no quieren problemas. Sí se había escuchado hablar de él porque en la zona donde radican es conocida, pero no tienen ninguna relación con él, ocuparon documentos, formatos que fueron para incriminar a esta persona”, expuso.

¿Las personas que apoyan a “compa Playa” ya denunciaron las irregularidades?

Destacó que por estos hechos ya se presentaron las denuncias y solicitudes correspondientes ante la Fiscalía General de la República, la Suprema Corte de Justicia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Los manifestantes hicieron uso del espacio público, además, para solicitar que Juan Hernández Pérez, Emilio Pulido Gómez y Francisco Jaimes Macedo, a quienes se les menciona como testigos contra Itiel “N” sean deslindados del caso/ Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Ante ello, indicó que sus defendidos tienen temor de que algo les suceda a ellos o a sus familias, por lo que han dejado de radicar en el municipio de Playa Vicente.

“Como ya presentamos la denuncia, ellos quieren intimidarnos, tenemos el temor fundado porque se está presentando esta problemática y nosotros la hicimos visible, queremos que quede constatado ante medios de comunicación que mis defendidos no tienen nada que ver en estos hechos”, dijo.

¿Qué fue lo que dijo uno de los acusados?

Juan Hernández Pérez, uno de los implicados en este tema, manifestó que acudió a la Fiscalía Regional de playa Vicente el 7 de junio de 2023 para denunciar porque “se habían metido a robar a mi casa e intentaron apuñalarme”.

Aseguró que confiaba en el fiscal regional porque lo conoce desde hace varios años, motivo por el que firmó los documentos que le pidió.

“Por la misma confianza que le tenía al Fiscal fue que firmamos, él me dijo: ‘Firma aquí y nosotros nos encargamos, sabemos qué ponerle y qué hacer para que se lleve a cabo su caso’, en mi caso yo nunca había escuchado de Itiel, no lo conocía, yo supe de algunos casos, pero porque vivía a unos 40 minutos de Playa Vicente”, comentó.

Los manifestantes aseguraron que supuestamente se han fabricado delitos contra el señalado / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Las declaraciones del Gobernador

En días pasados el gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que está analizando eliminar la conferencia donde respondió una pregunta sobre Itiel “N”, según lo ordenado por una jueza, al asegurar que se trata de un acto de censura a la periodista que realizó el cuestionamiento.

De acuerdo con la jueza federal Ariana Escobar Fernández con los dichos del mandatario estatal en la conferencia del pasado 11 de marzo se vulneró la presunción de inocencia.

Fue el juzgado Décimo Quinto de Distrito con sede en Xalapa el que otorgó una suspensión provisional a favor de Itiel “N”, por lo que se ordenó al gobernador eliminar de sus redes sociales las declaraciones relacionadas con el empresario, lo que hasta ahora no ha hecho.

Escobar Fernández determinó que las declaraciones realizadas por García Jiménez durante su conferencia matutina del 11 de marzo vulneraron el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso de quien es relacionado con el homicidio de dos personas en Playa Vicente.

Los manifestantes aseguraron que supuestamente se han fabricado delitos contra el señalado / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Iitel “N” se encuentra detenido en el Penal Federal 5 Oriente por el presunto delito de homicidio, ocurrido en ese municipio veracruzano en 2019.

En la conferencia que del gobernador del pasado 11 de marzo respondió una pregunta hecha por una periodista en relación a Itiel “N”, la cual fue transmitida por sus cuentas oficiales de redes sociales, pero la jueza ordenó la suspensión provisional a favor del acusado y ordenó al gobernador eliminar las acusaciones tras el juicio de amparo promovido por su defensa.

Lo anterior, debido a que García Jiménez ha señalado a Itiel “N” como un objetivo de alta relevancia en su administración, pero su defensa argumentó irregularidades en el proceso judicial, incluyendo la fabricación de pruebas y testigos.