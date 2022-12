Arzobispo llama a aceptar los planes de Dios frente a imagen de San José

Xalapa, Ver.- El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, afirmó que este es un buen momento para seguir el ejemplo de San José y recibir con fe los planes de Dios.

En su homilía en la Catedral Metropolitana de Xalapa, recordó que San José un día supo que, María estaba esperando un bebé y que, aunque no sabía cómo explicarlo, pese todo, con corazón noble aceptó el mensaje de Dios que recibió en un sueño de no tener miedo pues quien iba a llegar era el Mesías.

“La figura de San José es tan actual porque la sociedad de hoy invita a programar todo, uno ve como muchos jóvenes posponen el matrimonio porque tienen que tener todo listo, todo programado y programan cuándo van a comprar su casita, cuándo van a tener un buen trabajo, cuándo se van a casar y después casi programan matemáticamente cuántos hijos y cuándo los van a tener”.

Dijo que lo mismo se hace para el trabajo o la universidad y eso mismo se pretende hacer con los propios hijos, “los programamos”.

Sin embargo, subrayó, que lo que sucede es que, en ocasiones, los sueños, los programas de vida son diferentes a los de Dios.

“Y se nos anuncia por circunstancias y situaciones que de pronto nos caen, nos sorprenden y hasta nos producen dolor. San José, es una gran virtud de San José, no repeló, no le dio rabia, coraje, no se rebeló, no blasfemó, no se apartó de Dios, trata de comprender y acertar lo nuevo que está en los planes de Dios”.

Invita a feligreses a reflexionar

Por ello, dijo que de a unos días de la Navidad los fieles se deben preguntar. “¿qué cosas que están pasando en mi vida hoy, en mi familia, mi vocación, mi trabajo, no he aceptado, no quiero o me rebelo? y que me quita la paz, mi relación con Dios y los demás”.

Sostuvo que este es un buen tiempo para seguir el ejemplo de San José que cree en Dios, cree que es bueno, a pesar de que le cambia los planes y confía.

“Hoy le pedimos al señor, cuando ya estamos cercanos a recibir a Jesucristo, decirle: ‘señor que esta Navidad sea feliz porque yo voy a descubrir por la presencia del niño Dios, de Jesús, voy a comprender, vivir, aceptar algunos aspectos de mi vida, mi persona, mi familia y en mi trabajo que me hacen mucho bien, aunque me cueste. También vamos a pedirle a San José y a María que estemos dispuestos a cambiar”.