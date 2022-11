Leer y escribir, las mejores armas de las personas, dice misionero

Nogales, Ver.- Para el sacerdote Ismael Luis Olmedo Casas, Misionero Vicentino, lo que dijo Gandhi: "Promovamos una revolución que dure, que sobrepase los límites de nuestros criterios personales", es un pensamiento que se debe aplicar en el país para generar un verdadero cambio en los ciudadanos y la sociedad.

“Démosle un lápiz y un cuaderno a cada persona, cuando se elimine el analfabetismo, la gente sabrá qué es lo que pide y vive. Eso hicimos en una comunidad de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz; la gente me acusó con el delegado apostólico, pero el obispo me apoyaba", dijo y recordó que se le pidió a la gente que para comulgar estuviera alfabetizada.

En entrevista durante su breve estancia en este municipio, señaló que lo acusaron porque protestaba contra los compradores de café que engañaban a los indígenas pues les decían que 5 por 5 eran 18, así hacía sus cuentas. "Cuando expresé que estaba mal, me decían, 'padre, ayúdeme y les contestaba 'si te hago la cuenta ahorita, mañana quién te la va hacer'”, abundó.

¿Cuál es la mejor arma que puede tener la gente?

Destacó que la mejor arma que puede tener la gente es que sepa leer y escribir, "tendría más medios, incluso para trabajar la tierra, pero no lo sabe, entonces ¿que hacen los gobernantes?, decirles 'pon tu dedo, no firmes', y arriba escriben lo que se les da la gana, ahí está la falla de todo nuestro sistema", aseveró.

¿Por qué ganan todos los partidos en el poder los lugares de la sierra?, por la ignorancia, responde. Mientras el pueblo no sepa dar razón de su ser, primero como persona y luego como cristiano católico, nos manejan, nos convertimos en títeres de la política en turno”, aseveró.

Reveló que cuando los sacerdotes denuncian algo, son señalados, llaman la atención, los hacen pararse delante de la autoridad. Estuvo parado enfrente de un gobernador y hasta de un presidente de la República, pues cuando se organizó una cooperativa entre los indígenas, lo citaron.

“Para los astutos hay que ser sagaces como las serpientes y astutos como las palomas”, añadió.

Misionero Vicentino Ismael Luis Olmedo Casas | Foto: Miguel Castillos / Colaborador | El Sol de Orizaba

Afirmó no ser reaccionario sino cristiano católico seguidor de Cristo; porque Él no es estático, es un hombre dinámico que inyecta dinamismo en la humanidad. Es el verbo encarnado, que no es ninguno de nuestros conceptos humanos”.

Recordó que le dieron un balazo en la pierna por construir escuelas donde no había; allá, por la sierra papanteca. Lo consideró un regalo de Dios.

Recordó que en una ocasión mientras supervisaba la remodelación de un templo junto con los arquitectos, se le acercó un chiquillo y le gritó: "¡Hey padre!, ¿ya escuchaste que dicen estás loco?, si de momento expresan eso delante de gente que te respeta, ¿de qué te dan ganas?, de darle una patada al chavito; pero fíjate lo que me dijo después: 'te pareces a Cristo, de Él hablaron y dijeron cosas que no eran ciertas'; entonces reflexioné y ese ha sido el mayor elogio que he recibido, me comparó con mi Maestro, bendito sea Dios”.

¿Qué hacen los sacerdotes?

Dijo que a nosotros nos toca transformar el mundo. Si un día, como el Hoy no circula, acordáramos no decir una mentira, no tratar injustamente a nadie, valorar a toda la gente, cambiar el ambiente; "si desde que salimos de casa le decimos a nuestra madre 'qué rico estuvo el desayuno, gracias', le damos un beso y un abrazo, entonces la mamá nos preparará otro guiso más sabroso y rico, pero si no, dirá: 'ni las gracias me dieron'". El cristianismo es un concepto de vida, si hiciéramos lo anterior seríamos muy felices”, detalló.

El presbítero veracruzano, misionero vicentino, Ismael Luis Olmedo Casas, excepcional pastor, y religioso de gran fortaleza espiritual es investigador de la cultura totonaca y conocedor de su lengua. Ha visitado en tierra de misión un total de 56 países, algunos de ellos en guerra y habla 12 idiomas. Hoy predica en la sierra del estado de Puebla.

(Publicada originalmente en El Sol de Orizaba)