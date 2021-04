Aseguran que se aparece la Virgen en este lugar

Córdoba, Ver.- Las apariciones de las siluetas de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Juquila y un ángel, vienen a traer un mensaje de paz a los habitantes de Nexca en el municipio de Naranjal, la familia que resguarda la capilla afirma que la gente visita el sitio dejando flores y velas, piden por la paz, los enfermos, sus familias y el fin de la pandemia de coronavirus.

Magdaleno Carrera de los Santos, es habitante de la comunidad de Nexca e informó que la primer aparición que tuvieron fue hace un año sin embargo por el tema de la pandemia no lo habían dado a conocer hasta apenas, la silueta de la Virgen de Guadalupe se dibujó en el tronco de un árbol mientras que la Virgen de Juquila sobre una piedra apreciándose de cerca.

Foto: Cortesía | Magdaleno Carrera

“Ambas nos trajeron un mensaje el cual ya lo tiene la diócesis de Córdoba y en este caso se lo hicimos llegar al párroco de la catedral, pidió que lo diéramos a conocer y apenas lo estamos difundiendo en la iglesia católica, el mensaje es grande pero se resume en buscar la paz”.

Dijo que este mensaje se dará a conocer cuando la iglesia lo autorice, mientras tanto luego de las apariciones sobre el tronco y la piedra esto el 11 de mayo del 2020 se ha colocado un altar donde los habitantes del municipio de Naranjal acuden para dejar una ofrenda, hacer sus peticiones y tener un momento de tranquilidad.

Se dice que el rostro de Jesús y la Virgen Dolorosa también se dibujaron sobre el mismo tronco de árbol donde la silueta de la Virgen de Guadalupe y a decir del entrevistado y las personas que han visto estas formas el mensaje es muy claro y aunado a la pandemia, “nos dicen que no estamos solos y los que se han ido no está mal, que no estemos tristes”.

Magdaleno dijo que el 15 de marzo de este año, mientras se encontraba realizando actividades entre las casas donde fue colocado el altar vio una luz muy brillante moverse hacia el monumento para los santos y con su teléfono logró captar la imagen de un pequeño ángel que se postró unos segundos sobre el altar.

“Cuando eso ocurrió la capilla ya estaba y eso aumenta nuestra fe, pues afortunadamente en la comunidad no se han presentados casos del virus, si acuden a la casa del señor Lucas Carrera donde está el altar ahí podrán ver las siluetas santas”, comentó.

Recordó que el 15 de marzo del presente año vinieron con el padre Domingo Ortiz en la catedral de la Inmaculada Concepción y nos dijo que buscan que prediquemos su palabra de amor y paz ahora con esta semana santa.

La gente empieza a asistir al lugar pues se está dando a conocer entre los habitantes del municipio de Naranjal, “yo cuando las vi me quedé impactado pues no lo había visto, el mensaje que yo quiero entender es que estemos tranquilos”.