Piden justicia para activista asesinado en Alto Lucero; buscaba reducción de tarifas de luz

El vocero del movimiento de resistencia civil "La Leyenda de Chucho El Roto", Jorge Morales Barradas reprobó el asesinato del representante de la asociación Ciudadanos Costeños Unidos, Norberto Márquez, registrado ayer en Palma Sola, municipio Alto Lucero.

¿Cómo ocurrió el asesinato del representante de la asociación Ciudadanos Costeños Unidos en Palma Sola?

Ayer domingo se registró el asesinato del activista, quien formó mencionada asociación en defensa de las familias ubicadas en el radio de 60 kilómetros de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, para las cuales pedía que se aplicara la tarifa preferencial de cobro de energía eléctrica.

Los hechos se registraron en la comunidad de Palma Sola, municipio de Alto Lucero, lugar de donde era originario el luchador social afiliado al movimiento de resistencia civil "La Leyenda de Chucho El Roto".

Al respecto, Morales Barradas pidió a las autoridades el esclarecimiento del caso y que se haga justicia.

Consideró que la pérdida del activista de la zona costera no sólo impacta a la población de la zona, sino a todo Veracruz, dado que se está afectando a la lucha social.

"Es un hecho lamentable, somos luchadores sociales, buscamos una causa justa que beneficiará a miles de familias veracruzanas , ¿qué va a pasar si nadie hace pronunciamientos en favor del pueblo?, ¿qué va a pasar si los grandes hombres y las grandes mujeres de nuestro Veracruz dejan de expresarse en favor de las familias más necesitadas de nuestra sociedad"?, cuestionó.

Indicó que los ciudadanos de Alto Lucero, Actopan, Úrsulo Galván y Emiliano Zapata le han realizado llamadas para manifestarle el desconcierto y la exigencia de justicia por este hecho.

"Los ciudadanos de varias comunidades de la zona costera me han estado hablando, algunas familias de Úrsulo Galván, de Actopan, La Antigua, Alto Lucero y Puente Nacional también me preguntan, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué va a pasar con los luchadores sociales?, la verdad veo que hay mucha preocupación por estos hechos tan lamentables en nuestro Veracruz. La ciudadanía lo que me está expresando es preocupación y, claro, existe temor y tenemos ese clamor de seguridad para todos nosotros", expresó.