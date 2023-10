Se espera información concreta sobre asesinato de encuestadores: Dorheny García

La presidenta del Consejo Estatal de Morena, Dorheny García Cayetano dio a conocer que se encuentran a la espera de que se les otorgue la información sobre los hechos de violencia en los que perdieron la vida dos encuestadores y uno más se encuentra en calidad de desaparecido, todos de origen veracruzano.

¿Cómo ocurrió el asesinato de los encuestadores de Morena?

Los cuerpos de los José Luis Jiménez Martínez, de la congregación El Castillo, Xalapa, y Christian Landa Sánchez, originario de Coatepec, fueron encontrados en el municipio de Chontalpa, Tabasco. Las víctimas estaban maniatadas de pies y manos, y presentaban rastros de violencia. Una tercera persona, Adrián Cid, sigue desaparecido y se confirmó que es originario de Orizaba. Todos realizaban actividades relacionadas con encuestas del partido Morena.

Te puede interesar: Confirman detención de tres personas por asesinato de encuestadores de Morena

Al respecto, García Cayetano refirió que desde Morena se ha exigido justicia y que la persona desparecida sea localizada con vida.

Local Gobierno de Veracruz ha apoyado a familias de encuestadores asesinados: Cuitláhuac García

“Además de consternados, se mantiene la exigencia de que aparezca nuestro otro compañero con vida”, dijo.

Refirió que todos los compañeros de los jóvenes han aportado datos que pudieran ser relevantes para dar con el paradero de Adrián Cid.

Pese a ello, consideró que podría tratarse de un hecho aislado, toda vez que se tiene la esperanza de poder localizar al joven con vida.

De la misma forma, descartó que esta situación se derivare de la labor partidista que ejercían los jóvenes o las actividades que llevaban a cabo.

“Realmente no creemos que se relacione con la actividad que realizaban, como tal no van vestidos con el uniforme de nuestro partido, nos parece que habrá sido una cuestión aleatoria que sucedió en el municipio, no tenemos otro dato, pero no es personalizado y no es por pertenecer al partido”, expresó.

Dorheny García Cayetano refirió que desde Morena se ha exigido justicia | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Finalmente, aseguró que se está a la espera de mayor información, pero desde lo federal se está atendiendo el tema.