Asipona Veracruz deberá aclarar uso de más de 6 mdp por irregularidades

La Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. deberá aclarar el uso y destino de 6.7 millones de pesos por irregularidades detectadas en el ejercicio fiscal 2022, de acuerdo al reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la tercera entrega de resultados de la Cuenta Pública 2022, el organismo fiscalizador federal indicó que se identificaron pagos en exceso por trabajos no realizados o bien no justificados, errores en la elaboración de proyectos en obras del Libramiento Ferroviario a Santa Fe, Ampliación natural del Puerto de Veracruz en la zona norte y Nueva Aduana del Puerto de Veracruz.

Para ello, se llevaron a cabo seis auditorías de cumplimiento a las inversiones físicas: 2022-2-13J3E-22-0006-2023.

De acuerdo con la ASF determinaron observaciones por un monto de 6 millones 805 mil 899.37 pesos y en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 26 mil 007.20 pesos, con motivo de la intervención de la ASF, y 4 mil 517.94 pesos se generaron por cargas financieras.

Ante ello, se establece que se deben aclarar 6 millones 779 mil 892.17 pesos.

En los resultados emitidos por la Auditoría se determinaron 12 resultados, de los cuales, 4 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión del informe, y los 8 restantes generaron: 1 promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y 7 pliegos de observaciones.

"Las auditorías se realizaron con el fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y, específicamente, respecto de la muestra revisado que se establece en el apartado relativo al alcance”, expone el documento.

En los resultados se identificaron pagos en exceso por 1 millón 984.3 mil pesos, en el contrato de obra número ASPN-GICO-62601-003-22

En los resultados se encontraron inconsistencias en la planeación y presupuestación del contrato de obra pública número API-GI-CO-62601-011-21, lo que originó un incremento del 32.9 por ciento al presupuesto original sin que se informara de ello a la Secretaría de la Función Pública; modificaciones al sistema constructivo en la forma del hincado de pilotes; y el estrato firme del suelo marino difirió de los estudios de la mecánica del lecho marino del proyecto ejecutivo, lo que generó sobrantes en la colocación de pilotes de concreto reforzado, hincados para la cimentación del muelle.

Pagos en excesos

En los resultados se identificaron pagos en exceso por 1 millón 984.3 mil pesos, en el contrato de obra número ASPN-GICO-62601-003-22, en un concepto de obra por inconsistencias en el básico de la matriz del precio unitario en el que se consideró un desperdicio del 6.5 por ciento que al realizar el análisis, resultó menor al 0.5 por ciento, además de que se consideró una cuadrilla de topografía, que no se requiere para estos trabajos.

Asimismo, se localizaron pagos en exceso por 201.1 mil pesos, por obra pagada no ejecutada en el contrato de obra número API-GI-CO-62601-008-21, desglosados de la siguiente manera: 121 mil pesos en un concepto para excavación por medios mecánicos, ya que se cobraron 228 metros lineales que no se ejecutaron; más 9 mil de pesos en un concepto para "suministro y elaboración de lodo bentónitico...", correspondiente a 18 pilas que no se colocaron; y 71.1 mil pesos en un concepto extraordinario, para "suministro de tubería de acero...", debido a que en la elaboración de la matriz de dicho precio se consideró un desperdicio del 5 por ciento cuando la unidad es pieza.



De la misma forma, se ubicaron pagos en exceso por 126 mil pesos por obra pagada no ejecutada en un concepto para el "suministro, construcción de cama de concreto...", debido a que se pagaron cuatro piezas y solamente se acreditó la fabricación de dos de ellas.

Otras de las observaciones fueron para los pagos en exceso por 2 millones 515 mil pesos, en el contrato de obra número API-GI-CO62601-011-21, debido a que se pagaron 140 piezas de hincado de pilotes con una profundidad de 15 metros a partir del lecho marino; sin embargo, dicho hincado se realizó únicamente a una profundidad de 10 metros porque se encontraban en una zona muy resistente, y se quitaron tiempos en espera injustificados de maquinaria que no se acreditó con documentación soporte para ser considerados durante el desarrollo de los trabajos.

De la misma forma, se identificó un exceso por 677 mil pesos, en el contrato de obra pública número APIGI-CO-62601-006-21, por el inadecuado cálculo de plazos de ejecución de los trabajos considerados en el "Análisis para la determinación del Cargo Indirecto", ya que se consideraron 12 meses, en lugar de 5.92 meses, que fue el tiempo de ejecución contractual.

El organismo fiscalizador federal indicó que se identificaron errores en la elaboración de proyectos como la Nueva Aduana del Puerto de Veracruz

La Auditoría localizó pagos en exceso por 545 mil pesos, en el contrato de obra pública número ASPNGI-CO-62601-003-22, por el inadecuado cálculo de plazos de ejecución de los trabajos considerados en el cargo indirecto, al considerar 12 meses, en lugar de 4.93; aunado a que se consideraron rubros de construcción y conservación de caminos de acceso, los cuales no se realizaron debido a que los trabajos fueron en una zona urbanizada, y para la seguridad e higiene Covid-19, debido a que ya se había considerado en el costo directo de cada uno de los precios unitarios, comprendidos en los básicos.

También se ubicaron pagos en exceso por 729.6 mil pesos, por diferencias de volúmenes entre lo estimado y pagado contra lo realmente ejecutado detectadas en la visita de verificación física realizada de manera conjunta entre personal de la ASF y de la entidad fiscalizada del 2 al 6 de octubre de 2023 en los conceptos de obra P.U.043, "Plafón modular de 61 x 61 cm NCR 0.70 CAC 33, resistencia al fuego..." por 221.6 mil pesos, P.U.61, "Puerta de emergencia con certificación WH contra fuego..." por 57.5 mil pesos, y P.U.113, "Suministro y colocación de equipo FAN AND COIL..." por 450 mil pesos, en el contrato núm. API-GI-CO-62601-013-21, "Construcción de Laboratorio Regional de Veracruz y andén de 20 posiciones a nivel de plataforma" del Proyecto "Nueva aduana del Puerto de Veracruz".