¿Aspira a la gubernatura?, "tengo mucho trabajo", responde Nahle

Veracruz, Ver.- “No, no, no, nosotros tenemos mucho trabajo”, responde la secretaria de Energía Rocío Nahle García a pregunta expresa sobre sus aspiraciones a las candidaturas a la Presidencia de México o a la gubernatura de Veracruz, esto luego de que las cuerdas del arpa sonaron para dedicarle un verso a la funcionaria a quien la llamaron la próxima gobernadora.

No obstante menciona que seguirá trabajando los próximos tres años que quedan del gobierno de López Obrador.

La funcionaria manifiesta que se encuentra ocupada trabajando en la transformación del sector energético del país.

"No, no, no, nosotros tenemos mucho trabajo, tanto el gobernador Cuitlahuac García, en estos tres años que quedan como una servidora en el programa de transformación que estamos llevando en el gobierno, en el sector de energía, tenemos mucho trabajo, estamos en eso, estamos ocupados en eso", comentó con una sonrisa en su rostro la secretaria federal.

Rocío Nahle, estuvo "apapachada" por el secretario de gobierno, Erick Patrocinio Cisneros, quién invitó a un conjunto jarocho a amenizar el desayuno, en dónde también estaba presente el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.