Aumentadera de precios no para, lamentan consumidores

Encargados de los gastos familiares coinciden en que sí esperaban que 2021 fuera un año difícil para sus economías pero las expectativas han sido rebasadas. “Ya no sabe uno qué hacer y lo peor es que no para la aumentadera de precios”, expresó María Elena Carmona, xalapeña que tiene un salario diario de 120 pesos.



Consultada mientras realizaba sus compras, compartió que desde el inicio de la contingencia sanitaria el estrés se ha manifestado con dolencias en el cuerpo, sin embargo, tiene que trabajar para alimentar a su hijo y a su mamá.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

”, expresó al mismo tiempo que quien la atendía dijo que a él le pasaba lo mismo cada que surtía su verdulería.

Fabián Martínez, quien tiene su negocio en la colonia Campo de Tiro, expuso que en lo que va del mes de junio han aumentado de precio el jitomate, la lechuga y hasta el cilantro.



“Antes, a mis clientas les regalaba el cilantro o si me pedían que les vendiera un peso, se los daba. Ahorita, un rollo que me salía en la Central de Abastos en 30 pesos, me lo dan en 90”.



Carlos Malpica, joven que expende frutas y verduras con ayuda de una carretilla, mencionó que en 2020 podía vender sus productos en bolsas de 10 pesos, pero con los aumentos, hay algunas que forzosamente tiene que dar en 15 pesos.



A los altos costos suma los cuidados que debe tener para mantener fresca su mercancía, pues las altas temperaturas ya le han dejado afectaciones, no obstante, por el momento es la manera que tiene de obtener recursos, luego de ser despedido de su trabajo a dos meses de iniciada la pandemia.



María de los Ángeles Hernández se considera una persona fuerte, pero este año, dice, es el peor. Y es que sus recursos son limitados: “Antes hacía calabacitas, erizos o cualquier verdurita al vapor, pero ya hasta lo que siempre estaba barato, sube”. Lamentó que hasta el frijol y la tortilla tengan costos elevados.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Un análisis del, disponible en su página electrónica, explica que, pues como consecuencia se encarecen en el mercado local.Las estimaciones que presenta indican que por cada punto porcentual que se incrementan las ventas de estos alimentos a otros países,

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Aumenta el aceite

Para ejemplificar,: cada vez que las exportaciones aumentan uno por ciento, en México el precio sube 1.4 por ciento. Indica que lo mismo sucede con los demás alimentos.

Esta semana que transcurre hubo un sorpresivo aumento al aceite comestible. En Xalapa, el incremento varía por zona, pero en promedio se trata de entre el 35 y 40 por ciento.

Además de esta alza, los consumidores manifiestan su descontento porque las presentaciones no alcanzan ni siquiera el litro. Están entre los 850 y 946 mililitros.

A diferencia de principios de 2020, cuando se podía adquirir una de estas botellas de marca propia del supermercado en 23-25 pesos, ahora la más barata está entre 31.50 y 33.50.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

En cuanto a las marcas reconocidas de aceite de canola y puro de soya, de 29 pesos pasaron a 38 y hasta 40 pesos, y el de oliva de marca económica, de 85 a 108, en tanto las reconocidas de oliva extra virgen tienen el litro entre los 150 y 200 pesos.



Con respecto a los aceites de oliva en aerosol, los de 141 gr, cuyo costo era de 44.50 pesos, ahora están en 64.20 y hasta 67.50. En los supermercados de la ciudad, estos precios están vigentes desde el 22 de junio, pero en las tiendas de abarrotes aún no se registra esta adición de valor.



MAYO 2021 HISTÓRICO



Esta información se genera tras el anuncio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación de que en mayo los precios mundiales de los alimentos registraron su valor más alto de los últimos 10 años.

Así, aunque hay una percepción en la ciudadanía de que los precios de todos los alimentos se han disparado este mes, la leche, el pollo, el huevo, la carne, el azúcar y granos como el frijol tuvieron un aumento significativo en marzo-mayo, y la variación no rebasa el 1 por ciento en junio.

Cabe aclarar que ese porcentaje es sobre el incremento que llevó a que el frijol Michigan pasara de los 24-26 pesos a los 32-35, y el bayo, de 30 a los 45-50 pesos, con variantes de dos o tres pesos dependiendo de la colonia.

Los granos, igual que los cereales, no han logrado bajar a los costos de principios de 2021 y existe la previsión de que continúen al alza.

Para ejemplificar está el maíz, que desencadenó también el aumento en la tortilla, ahora con un costo de 16-18 pesos. Además, el Consejo Nacional de la Tortilla adelantó que en julio las tortillerías tendrán que comprar más caras sus materias primas, por lo que realizarán ajustes en sus precios.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

En centros bodegueros de la capital del estado, el kilo de maíz tiene un costo de entre los 8 y 9.50 pesos, pero los vendedores ya también anticipan que viene el aumento.



ÍNDICES



En el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el 9 de junio, San Andrés Tuxtla (1.04) y el puerto de Veracruz (0.75) aparecen entre las 10 principales ciudades del país con la mayor variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Este reporte expone que en mayo de 2021 el INPC presentó un crecimiento de 0.20 por ciento con respecto a abril; la inflación general anual alcanzó una variación de 5.89 por ciento, además, en igual mes de 2020 la inflación fue de 0.38 por ciento mensual y de 2.84 por ciento anual.

Chayote, jitomate y cilantro a la alza en Xalapa

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el puerto de Veracruz está en octavo lugar de las 10 ciudades con variación de precios arriba del promedio nacional, y Coatzacoalcos, entre las de menor variación. En la primera quincena de junio, el INPC tuvo un aumento anual de 6.02 por ciento y un crecimiento quincenal de 0.34 por ciento, el mayor incremento para un mismo periodo desde 2002, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

El informe del 24 de junio indica que por tasa quincenal, en el país los precios de las mercancías crecieron 0.42 por ciento y los de los servicios, 0.28 por ciento.

Además, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.13 por ciento y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno lo hicieron en 0.45 por ciento quincenal.

Específicamente en Xalapa, va al alza el chayote, el cilantro y el precio del jitomate. Actualmente, dependiendo de la zona, está entre los 18 y 24 pesos, y hasta los 34.50 en supermercados, cuando su precio regular es menor a los 15 pesos.

Amas de casa refieren que sí es de lo que más recienten pues el jitomate está entre lo que más emplean a la hora de guisar.

En términos generales, la inflación rebasa el 6 por ciento en cinco quincenas, según lo expuesto por el INEGI, que publica que el transporte aéreo tuvo un incremento del 7.67 por ciento, los servicios turísticos en paquete 3.33 por ciento, el gas doméstico LP 1.62 por ciento y la electricidad 0.92 por ciento.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Por el contrario, entre los productos con más precios a la baja se encuentran el chile serrano, la uva, el pepino, tomate verde, papaya y plátanos. En el caso del limón, de haber llegado a los 50 pesos, ahora, en la capital del estado, ya se puede adquirir en menos de 10 pesos el kilo. El huevo se ha mantenido entre 53 y 60 pesos el cono.